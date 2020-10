SUA trimit nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Chinei

Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud.

Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe Robert O'Brien, care a acuzat China de "pescuit ilegal" si "hartuire" a barcilor de pescuit ale altor state vecine, a anuntat intr-un comunicat desfasurarea de nave de patrulare rapide in Pacificul de Vest de catre corpul american al garzii de coasta.

Aceste nave de patrulare din clasa Sentinel vor desfasura misiuni de securitate maritima, in special acordarea de asistenta pentru pescari "in colaborare cu parteneri din regiune care au capacitati limitate de supraveghere maritima", a precizat consilierul presedintelui Donald Trump. SUA acuza in mod regulat China de incalcarea legislatiei internationale deoarece vasele de pescuit chineze care opereaza in zonele maritime de pescuit ale altor tari sunt escortate de nave de razboi.

In iulie, ministrul american al apararii Mark Esper a denuntat o serie de "comportamente necorespunzatoare" in ultimele luni in Marea Chinei de Sud, acuzand armata chineza ca a scufundat o nava de pescuit vietnameza, a "hartuit" companii malaeziene de explorare a petrolului si a escortat barci de pescuit chineze in zona economica exclusiva a Indoneziei.

Garzile de coasta americane, aflate in subordinea Departamentului pentru Securitate Interna, iau in considerare plasarea permanenta a mai multor nave de patrulare pe teritoriul american al Samoa din Pacificul de Sud, a adaugat O'Brien. Luna trecuta, Indonezia a protestat impotriva incursiunii unei nave de paza de coasta a Chinei in zona sa economica exclusiva. China revendica aproape toata Marea Chinei de Sud, pretentii contestate de mai multe tari riverane, precum Malaezia, Vietnam, Filipine, Taiwan sau Indonezia.