Trump: "Mă aștept ca Joe Biden să-l grațieze pe Hunter. Eu aș fi putut să mă grațiez singur când am plecat de la Casa Albă!"

Fostul președinte Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat în exclusivitate pentru Breitbart, săptămâna trecută, că se așteaptă ca președintele democrat Joe Biden să-l grațieze probabil pe fiul său Hunter Biden, dacă acesta din urmă va fi condamnat pentru infracțiuni în cadrul numeroaselor acuzații penale cu care se confruntă.

"Cred că Joe Biden ar face orice. Cred că este un tip care ar face orice. Probabil că ar face asta", a declarat Trump în timpul unui interviu de peste două ore la Mar-a-Lago, joia trecută seara, când a fost întrebat dacă Joe l-ar grația pe Hunter Biden în cazul în care acesta ar fi condamnat pentru infracțiuni.

Hunter Biden se confruntă cu mai multe acuzații penale din partea avocatului special David Weiss. Weiss, procurorul federal pentru Delaware, a primit statutul de consilier special anul trecut, când l-a investigat pe Hunter Biden. În septembrie, Weiss a formulat în mod oficial trei acuzații împotriva lui Hunter Biden legate de deținerea unei arme de foc. În decembrie, Weiss a formulat alte nouă acuzații - inclusiv trei acuzații de infracțiune - împotriva lui Hunter Biden pentru că nu și-ar fi depus impozitele, s-ar fi sustras de la o evaluare și ar fi depus un formular fraudulos.

Casa Albă a insistat în repetate rânduri că Joe Biden nu îl va grația pe fiul său Hunter Biden. Potrivit NBC News, în decembrie, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat fără echivoc că Joe Biden nu își va grația fiul. "Am fost foarte clară; președintele nu îl va grația pe fiul său", a spus ea.

Dar reportajul NBC News ridică îngrijorări că, dacă și când Hunter Biden ar fi condamnat pentru astfel de acuzații, Joe Biden ar putea decide să facă acest lucru atunci.



Mai mult, după alegerile de anul viitor - fie că va câștiga sau va pierde - Joe Biden probabil că nu se va mai confrunta niciodată cu alegătorii.



În acest caz, în calitate de președinte demisionar, în cazul unei pierderi, sau de președinte abia reales, dar cu mandat limitat, în cazul unei victorii, Joe Biden ar putea decide că nu are nimic de pierdut în această privință și ar putea să o facă oricum pentru a-și proteja fiul tulburat.

Apropo de grațiere, în timpul interviului cu Breitbart News, Trump a spus că avocații săi de pe vremea când era încă președinte i-au sugerat să se grațieze singur - niciun președinte nu a făcut asta vreodată, dar puterea de grațiere este destul de absolută și probabil că ar fi rezistat la control - pentru a evita problemele juridice prin care trece acum. Trump spune că a decis să nu facă acest lucru pentru că este nevinovat și, din motive istorice, nu a vrut să fie primul președinte care să se grațieze singur.

"Știți, aș fi putut să mă grațiez singur", a declarat Trump pentru Breitbart News. "Am avut câțiva avocați care mi-au spus că acești oameni sunt nebuni, dacă nu o faci vei trece prin multe. Eu am spus că nu am făcut nimic greșit, așa că nu o voi face. Dar aș fi putut să mă grațiez când am plecat de la Casa Albă. Asta ar fi rezistat foarte bine. Grațierea este un drept foarte puternic."