Un jurnalist iranian condamnat la moarte pentru instigare la violenta a fost executat. A fost prins in 2019, dupa mai multi ani in exil

Jurnalistul iranian disident Ruhollah Zam, condamnat pentru instigare la violenta in timpul demonstratiilor anti-guvernamentale din 2017, a fost executat sambata, 12 decembrie, a anuntat televiziunea iraniana de stat, citeaza Reuters.

Curtea Suprema a Iranului a confirmat, marti, condamnarea la moarte a lui Zam, care a fost prins in 2019 dupa mai multi ani in care s-a aflat in exil. El era cunoscut pentru canalul Amadnews de pe Telegram, care era urmarit de peste 1 milion de utilizatori.

Postul Seda va Sima a anuntat sambata ca Zam, "directorul retelei contrarevolutionare Amadnews, a fost spanzurat in aceasta dimineata".

Franta si mai multe grupuri militante pentru drepturile omului au condamnat decizia Curtii Supreme.

Fiu al unui cleric pro-reformist siit, Zam a fugit din Iran si a primit azil in Franta.

In octombrie 2019, Garzile Revolutionare ale Iranului i-au intins o cursa lui Zam si l-au capturat. Contul Amadnews a fost suspendat, in 2018, dar mai tarziu a aparut sub un alt nume.

Oficialii iranieni au acuzat SUA, precum si Arabia Saudita si oponenti ai guvernului aflati in exil ca au atatat protestele care au inceput la finalul anului 2017 pe fondul dificultatilor economice.

Oficialii au spus ca 21 de oameni au fost ucisi in timpul manifestatiilor si mai multe mii, arestati. Miscarea de protest a fost cea mai ampla din Iran in ultimele decenii si a fost urmata, anul trecut, de demonstratii contra cresterii preturilor carburantilor in timpul carora au murit mai multi oameni.