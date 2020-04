Ursula von der Layen: Varstnicii ar putea ramane in izolare pana la finele anului

Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru presa germana ca, din cauza riscului ridicat de infectare cu SARS-CoV-2, varstnicii ar putea ramane in izolare pana la finele anului.

"In lipsa unui vaccin, contactele cetatenilor in varsta vor trebui restrictionate cat mai mult cu putinta. Stiu ca este greu si ca singuratatea este o povara. Dar este o chestiune de viata si de moarte. Trebuie sa ramanem disciplinati si sa avem foarte multa rabdare (...) Trebuie sa invatam sa traim cu virusul pentru multe luni, probabil pana anul viitor", a spus sefa executivului european. Practic, pentru varstnici ar fi sigur sa socializeze din nou, pe scara larga, abia dupa ce se va descoperi si produce un vaccin care sa previna imbolnavirea cu forme severe de SARS-CoV-2. Iar Ursula von der Leyen spera ca asta se va intampla pana la finele anului.

"Sper ca vor produce un vaccin pana la sfarsitul anului", a declarat inalta oficialitate europeana pentru Bild am Sonntag, anuntand ca exista planuri pentru a incepe in curand testele clinice, fara a oferi alte detalii. O serie de pasi vor fi urmati pentru aprobarea unui vaccin si pentru trecerea la productia in masa. Pentru o campania rapida de vaccinare, Uniunea Europeana a discutat deja cu producatorii pe tema capacitatilor globale de productie, a mai explicat Von der Leyen.