Ursula von der Leyen își mărește salariul pe motiv de inflație: 2500 euro în plus pe lună, 30.000 pe an. Supușilor europeni nu li se măresc salariile

UUrsula von der Leyen își mărește salariul cu 30 de mii de euro. Șefa Comisiei Europene, comisarii și funcționarii europeni vor beneficia de indexarea salariilor lor pentru compensarea inflației. Restul lucrătorilor din UE însă nu primesc așa ceva.

Un comisar, oricare, primește în prezent 19.910 de euro pe lună și în curând, de ce să-și facă griji pentru costul facturilor, va lua acasă 21.600 de euro, o creștere de 1.700 de euro.

Și președinta Comisiei Europene? Ursula von der Leyen va lua cu 2.500 de euro în plus pe lună, egal cu 30.000 de euro în plus pe an. Total: 27.667 euro plus indemnizații pe lună.