"Vânzătorul" din Vietnam în topul celor mai impresionante fotografii de călătorie din lume

Revista de fotografie All About Photo (AAP) a anunțat lista a 26 de fotografi talentați care au câștigat concursul „Revista AAP # 20: Travel". All About Photo a evaluat fotografiile câștigătoare ca fiind „fotografii impresionante".

În fiecare lună, revista All About Photo oferă fotografilor posibilitatea de a-și prezenta lucrările într-un număr al său. Pentru această a 20-a ediție, All About Photo a căutat fotografii de călătorie din locuri dintre cele mai îndepărtate ale lumii. Ly Hoang Long (Vietnam) este unul dintre câștigătorii premiilor de popularitate ale Revistei AAP # 20: Travel.

În fotografia câștigătoare a autorului Ly Hoang Long este „Vânzătorul", cu descrierea în revista All About Photo: „Cea mai faimoasă din satul Tat Vien, provincia Hung Yen, Vietnamul de Nord, scula împletită din bambus este folosită pentru a prinde pește și creveți. Este un instrument simplu realizat din bambus, în formă de diamant și foarte flexibilă pentru ca pescarii locali să-l plaseze sub apă pentru a prinde pești mici."

Această tradiție de împletit ramuri de bambus a fost transmisă de foarte multe generații în satul Tat Vien încă de acum 200 de ani. Toți membrii familiei meșterului Bac sunt atât de pricepuți încât pot finaliza orice etapă de împletit. După câteva săptămâni de muncă, toate vor fi încărcate pe bicicleta meșterului Bac și mai apoi transportate cu bicicleta prin zonă pentru a fi vândute. Acestea nu sunt doar instrumente pentru prinderea peștilor, ci sunt și obiecte decorative în amenajarea interioară a hotelurilor, restaurantelor și magazinelor.

Marian Gârleanu