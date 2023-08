Viktor Orban avertizează asupra pericolului unui al treilea război mondial: "Să îl chemăm înapoi pe Trump! Aceasta este singura cale de ieşire"

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a avertizat, într-un interviu acordat lui Tucker Carlson, asupra pericolului unui al treilea război mondial şi a spus că în Ucraina este nevoie de pace, cât mai curând posibil.

Interviul realizat de Carlson a apărut în miercuri dimineaţă pe pagina socială X a acestuia. Prim-ministrul a vorbit şi despre faptul că Statele Unite ale Americii ar dori pacea, în dimineaţa următoare ar fi pace, argumentând că dacă din Occident - în special din SUA - nu mai sosesc bani şi echipamente, atunci războiul s-a terminat. "Ucrainenii nu pot fi ignoraţi, trebuie incluşi, însă factorul real nu este Ucraina, ci voinţa SUA", a subliniat premierul. "Să îl chemăm înapoi pe Trump! Aceasta este singura cale de ieşire", a mai afirmat el, conform MTI.

"Trăim vremuri foarte periculoase. Al treilea război mondial ar putea să ne bată la uşă", a spus premierul maghiar, adăugând că, prin urmare, trebuie să fim foarte atenţi. "Acesta este şi mesajul pe care îl tot transmit Americii, de exemplu, şi la summit-ul NATO: să fie precauţi!", a continuat el.

"Dacă oricare dintre ţările occidentale ar trimite militari pe câmpul de luptă, asta ar însemna un război direct între Occident şi Rusia, iar atunci "ne-am regăsi imediat într-un al treilea război mondial", a explicat şeful guvernului de la Budapesta. De aceea, acesta este acum un moment foarte periculos, a adăugat Orbán.

Pledând în favoarea păcii, Viktor Orbán a subliniat că pe teritoriul Ucrainei trăieşte o minoritate maghiară semnificativă, de peste 150 000 de persoane. "Militari maghiari mor pentru Ucraina, ca cetăţeni ucraineni. (...) pierdem şi noi, cei din naţiunea maghiară, vieţi umane în fiecare zi", a spus politicianul.

Prim-ministrul a punctat, de asemenea, că NATO ca instituţie spune exact ceea ce spune şi Ungaria; că nu există participare şi că "trebuie să facem totul pentru pace". Totodată, NATO mai spune şi că statele membre ar trebui să facă tot ceea ce le stă în putere pentru a-i sprijini pe ucraineni, a adăugat Orbán, menţionând că, prin urmare, este necesar să se clarifice că ceea ce se întâmplă în prezent, şi anume că, de exemplu, politica externă a Statelor Unite ale Americii sprijină şi finanţează ucrainenii, nu este politica NATO, ci politica SUA; acest lucru reprezintă o mare diferenţă.

Viktor Orbán şi-a reconfirmat poziţia potrivit căreia strategia actualului preşedinte american, Joe Biden, care "vrea să-i zdrobească pe ruşi într-un fel sau altul", nu va funcţiona. Potrivit acestei strategii, militarii ucraineni luptă, iar anumite state membre ale NATO finanţează această luptă cu bani şi o susţin cu mijloace militare, a explicat şeful Guvernului de la Budapesta.

"Noi, maghiarii, ne-am clarificat de la bun început poziţia: aceasta este o strategie proastă; iar acum, după un an şi jumătate de război, este clar că aceasta este o strategie proastă", a subliniat premierul maghiar.

Viktor Orbán a declarat că, în final, pe câmpul de luptă va conta numărul militarilor, iar în acest sens, ruşii sunt mult mai puternici, ei fiind mult, mult mai mulţi, decât ucrainenii.

"Trebuie să înţelegem că nu îi putem învinge cu metoda actuală. Este imposibil. Nu îşi vor ucide liderul. Nu vor renunţa niciodată. Vor menţine ţara unită şi o vor proteja", a spus Orbán despre Rusia şi despre preşedintele rus Vladimir Putin.

Dacă Statele Unite ale Americii ar dori pacea, în dimineaţa următoare ar fi pace. Dacă din Occident - în special din SUA - nu mai sosesc bani şi echipamente, atunci războiul s-a terminat, a spus premierul. "Soluţia se află în mâinile voastre"; doar Statele Unite ale Americii pot face asta, şi nimeni altcineva; ucrainenii nu pot rezolva asta, a spus şeful guvernului de la Budapesta. Desigur că toate acestea sunt despre ucraineni, ei nu pot fi ignoraţi, trebuie incluşi, însă factorul real nu este Ucraina, ci voinţa SUA, a subliniat premierul.

"Să îl chemăm înapoi pe Trump! Aceasta este singura cale de ieşire", a declarat Viktor Orbán, comparând politica externă a lui Joe Biden cu cea a predecesorului şi contracandidatului său, Donald Trump.

A sa a fost cea mai bună politică externă din ultimele decenii. El nu a început niciun război nou. A gestionat bine situaţia cu nord-coreenii şi ruşii, chiar şi cu chinezi. El a urmat o politică care pentru Orientul Mijlociu a fost cea mai bună posibilă, a explicat premierul ungar, despre Trump.

Întrebat de Tucker Carlson "despre faptul că pare clar că administraţia Biden a aruncat în aer Nord Stream - fie direct, fie indirect", Viktor Orbán a amintit că atunci când s-a întâmplat acest lucru, "noi l-am clasificat drept atac terorist". Acest lucru a fost respins de Germania şi Occident, a spus premierul maghiar.

Aceasta este, de fapt, o dovadă clară a lipsei de suveranitate. Dar aceasta este problema nemţilor, "nu aş vrea să îi critic", a spus prim-ministrul maghiar.

În ceea ce priveşte South Stream, prin care gazul din Rusia soseşte prin Turcia, Bulgaria şi Serbia, Viktor Orbán a declarat că împreună cu premierul sârb şi cu preşedintele sârb, "am făcut clar" faptul că dacă cineva ar face acelaşi lucru cu acest coridor sudic, aşa cum s-a întâmplat în nord, "am considera că este un motiv de război sau un atac terorist şi am reacţiona imediat"; prin urmare, este mai bine să nu se încerce acest lucru.