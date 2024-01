Viktor Orban contraatacă după ce a fost dezvăluit un plan secret al UE de sabotare a economiei ungare daca nu aproba 50 de miliarde de euro pentru Ucraina

"Ungaria nu permite șantajul", a răbufnit ministrul ungar pentru afaceri europene, Janos Boka, ca răspuns la documentul secret publicat de Financial Times, care arată că UE este pregătită să provoace daune intenționate economiei ungare dacă guvernul Orban persistă în a refuza mai multe fonduri pentru Ucraina.

"Documentul, redactat de birocrați de la Bruxelles, nu face decât să confirme ceea ce guvernul ungar spune de mult timp: accesul la fondurile UE este folosit pentru șantaj politic de către Bruxelles", a subliniat Boka.

Liderii UE sunt așteptați joi (1 februarie) la Bruxelles pentru a încerca să salveze și să adopte pachetul de ajutor de 50 de miliarde de euro pe patru ani pentru Ucraina, pe care Budapesta îl blochează. Dar dacă Orban nu se retrage, liderii UE ar fi gata să spună "ajunge" - conform relatării Financial Times, care folosește în mod deschis cuvântul "sabotaj" pentru a descrie ceea ce vor încerca să facă ceilalți membri ai blocului pentru economia ungară. Cu toate acestea, destul de ironic, rămân oficialii de la Bruxelles care, în schimb, acuză deschis Budapesta că folosește șantajul legat de finanțarea Ucrainei.

"Într-un document redactat de oficiali UE și văzut de Financial Times, Bruxelles-ul a schițat o strategie pentru a viza în mod explicit slăbiciunile economice ale Ungariei, a pune în pericol moneda sa și a determina o prăbușire a încrederii investitorilor, în încercarea de a afecta "locurile de muncă și creșterea economică" dacă Budapesta refuză să ridice dreptul de veto împotriva ajutorului acordat Kievului", scrie FT.

Se pare că este vorba de opțiunea nucleară a amenințărilor finale. Continuă FT: "Dacă nu se retrage, alți lideri UE ar trebui să jure public că vor opri permanent toate finanțările UE către Budapesta, cu intenția de a speria piețele, precipitând o fugă la moneda forint a țării și o creștere a costului împrumuturilor sale, a afirmat Bruxelles-ul în document."

Biroul lui Viktor Orban a declarat, ca reacție la dezvăluirea din articolul din FT: "Acum este foarte clar: este vorba de șantaj și nu are nimic de-a face cu statul de drept. Și acum nici măcar nu încearcă să o ascundă! Orice s-ar întâmpla, este nevoie de schimbare la Bruxelles!"

FT a citat direct proiectul de document secret. Acesta declară că "în cazul în care nu se va ajunge la un acord la [summitul] din 1 februarie, alți șefi de stat și de guvern vor declara public că, în lumina comportamentului neconstructiv al premierului ungar ... nu își pot imagina că [fondurile UE vor fi acordate Budapestei]".

În timp ce acest lucru se prefigurează poate a fi cel mai "deschis" exemplu de încercare a Bruxelles-ului de a forța Budapesta să se alinieze prin vizarea întregii sale economii, cu siguranță nu este prima dată când se folosește retorica de tip șantaj, care amintește de problemele legate de "statul de drept" și de dezbaterea privind "LGBTQ+" și alte presupuse "regrese democratice".

Datele Comisiei Europene indică faptul că comerțul intracomunitar reprezintă 78% din exporturile Ungariei, cu doar 3% către SUA și 3% către Regatul Unit. Planul UE citat în raport subliniază faptul că "creșterea economică și locurile de muncă ... depind în mare măsură" de banii străini, inclusiv de finanțarea substanțială din partea UE. Odată cu scurgerea veștii despre planul secret, moneda maghiară, forintul, s-a depreciat luni cu 0,7%.

Interesant este faptul că, pe fondul intransigenței percepute a Ungariei în ceea ce privește problema finanțării pentru Ucraina (deși trebuie reamintit că partea ungară este cea care spune că UE nu va face compromisuri), unii diplomați europeni au început să se plângă că Europa "începe să pară slabă".

Marți, Orban a fost raportat ca fiind gata să își îndulcească poziția, potrivit Reuters: "Ungaria este pregătită să participe la soluția celor 27 (națiuni membre UE) dacă garantați că în fiecare an vom decide dacă vom trimite sau nu acești bani. Iar această decizie anuală trebuie să aibă același temei juridic ca și astăzi: trebuie să fie unanimă", a declarat premierul, citat, ceea ce este considerat pe scară largă ca o deschidere către un compromis semnificativ.

Cea mai evidentă este ideea că Ungaria are o "inflație foarte mare". În realitate, după ce a fost foarte ridicată anterior, inflația în Ungaria a scăzut rapid, iar acum este puțin peste 5% și depășește așteptările. Erori de acest gen sugerează că cel care a alcătuit "strategia" probabil nu este un economist foarte, să spunem, orientat spre date. Mai degrabă este un avocat care își amintește vag titlurile din FT de acum 6 luni, care acum sunt depășite.

De asemenea, subliniază deficitul public al Ungariei. Deficitul public al Ungariei este mare din cauza subvențiilor pentru energie, dar acest lucru se întâmplă în toată Europa. Deficitul public al Ungariei este în prezent de 5,9% din PIB. Comparați-l cu cel italian, de 8%, sau cu cel francez, de 4,8%. Ungaria se află undeva la mijloc. Și are o datorie publică scăzută, de 74% din PIB. Cea a Franței este de 112%, iar cea a Italiei de 142%. Acest lucru sugerează că autorii au făcut doar o treabă rapidă pe Wikipedia, încercând să obțină cifre înfricoșătoare fără a le contextualiza.

Dar și mai gravă este lipsa de înțelegere macro de bază. Oricine a scris pare să creadă că, dacă fondurile UE sunt reținute din Ungaria, moneda maghiară, forintul, se va prăbuși. Aceasta este singura amenințare cu adevărat substanțială din articol. Dar forintul este determinat ca majoritatea celorlalte monede din DM: de rata inflației relative a Ungariei și de rata dobânzii băncii centrale. De-a lungul inflației anterioare, banca centrală a gestionat destul de bine ajustarea forintului.

Poate că mulțimea de la Bruxelles poate convinge presa financiară să își înarmeze titlurile împotriva Ungariei - aceasta pare o tactică din ce în ce mai frecventă la anumite publicații, care pierd credibilitate în acest fel - dar probabil că nu va face nicio diferență. Investițiile străine directe care se îndreaptă spre Ungaria sunt efectuate de investitori care sunt conștienți că țara este o "oaie neagră" și sunt pe deplin obișnuiți să interpreteze titlurile din presă prin această perspectivă.

Premierul ungar Viktor Orban a avertizat din nou marți că integrarea Ucrainei reprezintă o "problemă serioasă" pentru Europa chiar și fără război, cu două zile înainte de un summit cheie la Bruxelles. Într-un interviu acordat săptămânalului francez Le Point, Orban a declarat că recentele proteste ale fermierilor din Europa au arătat "în ce măsură Ucraina este o problemă serioasă pentru Europa, indiferent de război".

Fermierii au fost furioși din cauza creșterii costurilor de producție și a reglementărilor de mediu, precum și a ceea ce ei spun că este o concurență neloială din partea cerealelor și a puilor ucraineni. "Trebuie să fim foarte atenți, deoarece Ucraina este o țară imensă", a declarat Orban, adăugând că relațiile mai strânse "vor avea un impact enorm și dezastruos asupra economiilor europene, în special în sectorul agricol".

El a cerut Comisiei Europene să "apere interesele europene împotriva ucrainenilor, nu interesele ucrainene împotriva fermierilor europeni". Orban este singurul lider UE care a menținut legături strânse cu Kremlinul după invazia Rusiei în Ucraina. În decembrie, Orban s-a abținut de la o decizie de a deschide discuțiile de aderare la UE cu Ucraina, părăsind sala în momentul votului. De asemenea, el a pus veto la un ajutor de 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari) pentru Kiev, acordat de UE pe o perioadă de patru ani - care se va afla pe ordinea de zi a summitului extraordinar al liderilor UE de joi.

Orban a confirmat în interviu că Budapesta a făcut sâmbătă "o ofertă de compromis", sugerând ca orice decizie să fie revizuită anual. El a deplâns faptul că Ungaria "este singură" în cadrul UE, în timp ce celelalte 26 de state membre "încă mai cred că există o soluție militară" la războiul din Ucraina.

Financial Times a relatat la sfârșitul săptămânii că Bruxelles-ul "a schițat o strategie pentru a viza în mod explicit slăbiciunile economice ale Ungariei... dacă Budapesta refuză să ridice veto-ul împotriva ajutorului acordat Kievului", citând un document elaborat de oficiali UE. Miliarde de euro din ajutorul UE destinat Ungariei rămân înghețate de Bruxelles în așteptarea unor progrese în probleme precum protejarea libertății academice, asigurarea drepturilor persoanelor LGBTQ și acceptarea drepturilor solicitanților de azil de a cere protecție.

"Este un fel de manual al șantajistului. Nu am nicio îndoială cu privire la autenticitatea acestui document. Cunoscând Bruxelles-ul, ei sunt capabili de așa ceva", a declarat Orban, care are frecvente conflicte cu Bruxelles-ul. El a mai spus că dacă Donald Trump ar fi fost încă președinte al SUA în februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, "nu ar mai fi existat niciun război în Europa". "Pacea are un nume - cel al lui Donald Trump", a spus el.