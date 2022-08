Zelenski spune că nu i-a avertizat pe ucrainieni despre invazia rusă deoarece ar fi fugit din țară: "Ne cucereau în 3 zile!"

Președintele Volodimir Zelenski a răspuns la întrebarea de ce autoritățile nu i-au avertizat în avans pe ucraineni cu privire la invadarea țării de către Rusia. El a declarat că, dacă ucrainenii ar fi știut despre acest lucru, armata Federației Ruse ar fi capturat Ucraina în trei zile.

Zelenski a spus acest lucru într-un interviu pentru The Washington Post. „Dacă am fi raportat asta, iar unii oameni pe care nu-i voi numi ar fi vrut, atunci aș fi pierdut 7 miliarde de dolari pe lună începând cu octombrie anul trecut, iar când rușii ar fi atacat efectiv, ne-ar fi capturat timp de trei zile. Nu spun a cui a fost ideea, dar, în general, simțul nostru intern a fost corect: dacă semănam haos printre oameni înainte de invazie, rușii ne-ar fi „înghițit". Pentru că în timpul haosului, oamenii fug din țară", a spus Zelenski.

El a adăugat că atunci când a început o invazie la scară largă, Ucraina era pregătită: „Am fost atât de puternici pe cât am putut fi. Unii dintre oamenii noștri au plecat, dar majoritatea au rămas aici, luptă pentru casele lor. Și oricât de cinic ar suna, aceștia sunt oameni care au oprit totul". Președintele a remarcat că ar fi dificil să se mențină controlul în absența tuturor oportunităților pe care le oferă legea marțială: „Un lucru este când haosul este controlat și este vreme de război - gestionați statul într-un mod diferit. Puteți deschide granița, închide granița, atacă, retrage, apără. Poți prelua controlul asupra infrastructurii tale. Și este o situație complet diferită când nu ai legea marțială sau o stare de urgență, dar ai un stat condus de un număr foarte mare de diferiți oficiali și instituții. Și minus 7 miliarde de dolari pe lună chiar și fără arme, acesta este deja un război enorm pentru țara noastră."