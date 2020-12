"Debandada in partid" in sedinta restransa dintre liderii PNL: "E o bataie de joc la adresa lui Florin Citu!"

Parchetul General a deschis un dosar penal in rem, in care se efectueaza cercetari in legatura cu declaratiile pe propria raspundere depuse de fostul presedinte Traian Basescu, potrivit carora nu a colaborat cu fosta Securitate comunista. Potrivit Parchetului General, in acest caz s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii.