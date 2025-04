Călin Georgescu, mesaj cu subînțeles pentru români: "Am o veste bună și una rea"

Călin Georgescu s-a prezentat, astăzi, la poliție pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din secția de Poliție, el a transmis un mesaj tuturor românilor, primul după mult timp de absență.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns, miercuri, la Poliția Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Mai mulți susținători l-au întâmpinat scandând „Turul 2, înainte! Călin Georgescu, președinte". Călin Georgescu a fost întâmpinat de câțiva susținători, la fel ca de fiecare dată când vine să semneze controlul judiciar. Aceștia i-au dat flori și au au scandat „Turul 2, înainte! Călin Georgescu, președinte".

După o lungă perioadă în care nu a făcut nicio declarație, de această dată s-a oprit preț de câteva secunde pentru a transmite un mesaj: „Am o veste bună și una rea. Vestea bună: Hristos a înviat! Vestea rea: Hristos a înviat!', a transmis Călin Georgescu. Mesajul său este însă unul ciudat, sau cu înțeles ascuns, pentru că vine însă mult prea devreme, urarea putând fi spusă abia duminică.

Astăzi, în Miercurea Mare, Biserica face pomenire de trădarea lui Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece apostoli, care l-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți. Acest act de trădare este văzut ca o lecție spirituală despre pericolul lăcomiei, al ipocriziei și al slăbiciunii sufletești.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. El are mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Este urmărit penal pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. E acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra.