Călin Georgescu, cu o săptămână înainte de turul doi: „Am tăcut, zilele trecute unii produceau zgomotul ridicolului cerând blugi, banane și vacanțe scumpe"

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a postat luni seară, 12 mai, un mesaj pe Facebook, cu o săptămână înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se lupta Nicușor Dan și George Simion.

În ultima apariție publică, Georgescu a fost cu George Simion să voteze în primul tur al alegerilor. Simion insistă că va aduce înapoi turul doi anulat din 2024 sau că îl va pune pe Georgescu premier, pentru că a ieșit pe primul loc la alegerile din 2024.

În mesajul său, Georgescu nu l-a menționat pe Simion, însă a spus că „extremiștii nu vorbesc despre pace, iubire, despre Dumnezeu".

„Dragii mei, tăcerea, așa cum știți este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri, dar tăcerea este uneori necesară... așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că mai presus de orice am vrut să vă ascult", a transmis Georgescu.

„Hristos a Înviat. Dragii mei, tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri, dar tăcerea este uneori necesară... așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult. Dar în loc să vă aud pe voi, am auzit din nou doar zgomotul celor care răcnesc spre noi.

Se aud doar strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi, autointitulate elite, care ne amenință că ne dau ordine, că ne condiționează viața, gândindu-se în continuare doar la bunăstarea vieții lor. Ei vor o viață bună pentru ei, pentru ai lor, dar nu vor o viață bună și pentru restul, nu ne vor egali. Nu au nevoie de egali. De fapt, totul este inegal în aceste momente.

Dacă ar exista echilibru, atunci ciocoii nu și-ar mai permite să ne dea ordine de pe tronul lor fals și profund nemeritat. Trăim într-o falsă meritocrație, în care cei nedemni primesc totul de-a gata, deși nu li se cuvine. Cum? Pentru că provin dintr-un sistem bolnav de putere și de control în care au fost crescuți și pregătiți doar să rănească și să umilească un popor măreț, care merită mai mult și mai bine decât pot ei să ofere prin viclenia lor.

În timp ce tristețea macină în special zona rurală și bunicile cârpesc aceiași vechi pantaloni ai celor mici abandonați de părinții plecați la greaua muncă de peste hotare, de peste hotarele sufletului, am văzut cu consternare cum zilele trecute unii produceau zgomotul ridicolului cerând blugi, banane și vacanțe scumpe în străinătate.

Foarte bine, să fie și blugi, și banane și vacanțe, dar în același timp să fie și pentru cei care nu-și permit o pereche nouă de blugi, de fructe exotice nu am ce să mai comentez. Atâta timp cât sunt încă copii care mănâncă zilnic doar cartofi fierți, uneori nici pe aceia, iar în ceea ce privește vacanțele, înainte de ele să putem asigura drumul spre școală al copiilor, care încă merg pe jos kilometri întregi și-a căror singură vacanță este cea din imaginație, cea în care ei ajung doar cu ajutorul cărților de povești.