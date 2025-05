Tară de interimari: Groparul Ilie Bolojan a semnat numirea incompetentului Cătălin Predoiu care va fi premier al României. O vulnerabilitate de securitate fără precedent

România este condusa in acest moment de interimari. Avem presedintele tarii un interimar, fost sef al Senatului, gropar al PNL după demisia lui Nicolae Ciuca. In acelasi timp, presedintele interimar al PNL, vicepremierul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, va fi premier interimar al României, după demisia lui Marcel Ciolacu. Predoiul e cel care a fost responsabil de candidatura lui Crin Antonescu incheiata cu un esec rasunator. Atat presedintele tarii cat si premierul provin de la liberali si sunt niste interimari si in partid si la conducera tarii.

In plus, dupa demisia lui Eduard Hellwig, si el provenind de la liberali, primul serviciu secret al tarii este condus de un interimar - Răzvan Ionescu. Bolojan vrea sa puna un nou sef pana la turul al II-lea al prezidentialelor. Toate acestea, pentru ca Predoiu va conduce in continuare si Internele baga tara intr-o vulnerabilitate cum nu s-a mai inregistrat pana acum in istoria recenta. Presedintia Senatului, prin Mircea Abrudean, este tot interimara, pe locul lasat de Bolojan. Ca atare si al doilea om in stat - seful Senatului - care il poate inlocui pe presedinte e tot interimar. Seful AEP, in pline alegeri prezidentiale, este Zsombor Vaijda, tot interimar, dupa demisia lui Toni Grebla.

Decizia politică de numire a lui Predoiu a fost luată și a fost formalizată prin decretul semnat de către președintele interimar, Ilie Bolojan, care este si seful CSAT si comandantul suprem al fortelor armate. "Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, l-a primit luni, 5 mai 2025, pe domnul Marcel Ciolacu, la Palatul Cotroceni, care și-a înaintat oficial demisia din funcția de Prim-ministru. În temeiul prevederilor constituționale, Președintele interimar al României a luat act de demisia domnului Marcel Ciolacu și a semnat decretul prin care se constată vacanța funcției de Prim-ministru al Guvernului României. Totodată, Președintele Ilie Bolojan a semnat decretul pentru desemnarea domnului Marian-Cătălin Predoiu ca Prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile Prim-ministrului până la formarea noului Guvern.", arată un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Cătălin Predoiu, avocat și om politic, a fost ministru al Justiției în Guvernul Tăriceanu (începând din 29 februarie 2008), în Guvernele Boc (din 22 decembrie 2008 - 27 aprilie 2012), precum și în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu (9 februarie - 7 mai 2012). A fost prim-ministru interimar în perioada dintre demisia premierului Emil Boc (6 februarie 2012) și învestitura Guvernului Ungureanu (9 februarie 2012). A fost și ministru interimar al Afacerilor Externe (1 octombrie - 23 decembrie 2009). Predoiu a fost ministru în Guvernul Ciucă, râmânând în funcție și în Guvernul Cîțu. În prezent, Cătălin Predoiu este ministru de Interne și vicepremier, dar și președinte interimar al PNL.