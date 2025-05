"Vreți să rămâneți în Uniunea Europeană?". Reacția lui George Simion, pentru un reporter din Franța

În ultimele săptămâni, George Simion a acordat interviuri pe bandă rulantă pentru presa occidentală. În cadrul unui interviu acordat pentru francezii de la Marianne, liderul AUR a ținut să precizeze că nu militează pentru ca România să părăsească Uniunea Europeană (UE). Simion a profitat de ocazie pentru a arăta cu degetul adversarii politici, pe care i-a acuzat de „fake news ".

„Da, 100%. Dușmanii noștri politici fac ce au făcut dintotdeauna. Încearcă să ne discrediteze, spunând că suntem pro-ruși și că vrem să părăsim Uniunea Europeană. Pentru noi, nu există altă soluție decât UE. Dar nu vrem un supra-stat federalist, nu vrem să devenim 'Statele Unite ale Europei'(...)", a precizat Simion, care de-a lungul timpului a declarat că susține proiectul Uniunii statelor suverane, așa cum dorește și Viktor Orban, premierul maghiar.

Nu există altă cale în politica externă pentru România decât continuarea direcției occidentale, a asigurat Simion. „Ne considerăm o țară suverană, care ia propriile decizii. Nu avem nicio îngrijorare cu privire la opțiunea noastră transatlantică și europeană. Am luat această decizie, cu o mare majoritate a societății care ni s-a alăturat, de bunăvoie, să aderăm la NATO. Asta am vrut. Asta au vrut bunicii noștri. Dar am fost abandonați în mâinile rușilor (în trecut). Avem voința poporului. Suntem europeni prin istorie și geografie", a precizat suveranistul, pentru sursa citată.

George Simion a asigurat că se va pune la masă, pentru a discuta inclusiv cu adversarii ideologici. „De aceea ne luăm timp să discutăm și acceptăm interviuri din partea presei străine. Am vorbit cu Le Monde timp de o oră, și a fost o pierdere totală de timp pentru că nu au scris nimic din ce am spus.

De aceea îmi iau timp să vă explic totul. Oamenii nu sunt mulțumiți. Sper că lucrurile se vor schimba prin vot, sper să fiu cel care va asculta problemele, inclusiv din partea celor mai progresiști, care lucrează în multinaționale și nu votează pentru mine, în prezent. Trebuie să ne așezăm toți la aceeași masă și să începem un dialog, într-un fel sau altul, și să începem să fim transparenți. Este singura modalitate de a vindeca rănile", a concluzionat liderul AUR.