Nicușor Dan a făcut toate calculele. Cum poate să-l bată pe George Simion

Nicușor Dan spune că este optimist în ceea ce privește turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul independent a făcut calculele și crede că în cazul în care vor vota 11 milioane de români are toate șansele să meargă la Cotroceni.

"Există un public izolaționist care are probabil spre 5 milioane de voturi. Sunt oameni pentruc are am toată considerația, care au fost păcăliți de mesajul ăsta extrem, extrem de populist. Noi trebuie să fim mai mulți decât ei. Sunt optimist. Dacă o să fie 11 milioane de votanți eu sunt sigur că o să câștigăm.

Revolta lor este absolut reală pentru modul cum s-a făcut politică și administrație în România. Românii au decis, trebuie să facem o schimbare. Întrebarea este dacă facem o schimbare înțeleaptă, cu lege, cu justiție, cu păstrarea economiei, cu investiții străine sau ne ducem în haos", a spus edilul Capitalei în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, de la B1TV.

"Noi avem un candidat, George Simion care spune că candidează în numele lui Călin Georgescu și pe care îl va pune prim-ministru și acest Călin Georgescu, cineva care a vorbit de naționalizări, se vorbește de referendum, se vorbește de alegeri anticipate. Asta evident că sperie oamenii care investesc în România, mai ales cuvântul naționalizare. Locurile unde se trăiește bine în România sunt locurile unde a venit capitalul străin, unde au venit investițiile private, locurile unde nu se trăiește bine, unde oamenii au fost nevoiți să plece sunt locurile unde nu a venit capitalul și sunt niște mici afaceri care sunt mult prea puține față de forța de muncă care ar fi acolo în zonă. Avem nevoie de capital străin, avem nevoie să proiectăm stabilitate. Suntem deja într-o situație foarte dificilă pentru că guvernul a aruncat cu bani ani de zile. Riscul este foarte mare!", a mai spus Nicușor Dan.