Prima întâlnire directă între Nicușor Dan și George Simion, după ce au ajuns să dispute finala prezidențială

Prezidențiabilul AUR, George Simion și independentul Nicușor Dan vor disputa, pe 18 mai, finala alegerilor prezidențiale din România. Până atunci, cei doi se invită reciproc la dezbateri și se acuză reciproc că fug de astfel de eveniment.

Totuși, Nicușor Dan și George Simion vor avea o primă "confruntare" la Congresul Blocului Național Sindical, care va avea loc de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului. În programul oficial al ambilor candidați figurează participarea la Congresul BNS. Televiziunea Română a anunțat că va organiza o dezbatere prezidențială pe data de 15 mai, de la ora 19.30, la Palatul Cotroceni.

"Este umilitor pentru români să fie conduși în continuare de același sistem care și-a bătut joc timp de 35 de ani. Ceea ce face Nicușor Dan, fugind de orice dezbatere și crezându-i pe români proști, așa cum au fost jigniți și cei peste 3,5 milioane de români care au pus ștampila în dreptul numelui meu. Nu este acceptabil așa ceva!

Nu vă lăsați afectați de minciunile lor! Cică George Simion ar fi scăzut cursul euro-leu. Cică George Simion este vinovat pentru decăderea economică și pentru deficitul bugetar record. Nici eu, nici Călin Georgescu, nici mișcarea suveranistă nu am făcut rău țării noastre, ei au făcut, ei au fost la conducere.

Au cerut dezbateri. Ieri, Nicușor Dan nu s-a prezentat. Eu și astăzi sunt disponibil să merg la dezbatere cu Nicușor Dan, poate și mâine. Am spus că merg la orice televiziune, nu e nevoie să ne denigreze, să răspândească minciuni. Ne ducem și vorbim chiar și la televiziuni care sunt vădit anti-naționale. Sunt disponibil și am anunțat participarea la Digi 24, de la ora 21.00, acolo unde a fost invitat și Nicușor Dan. Mă voi duce să văd dacă are curajul să se prezinte, nu la o TV de casă. Vă dați seama Digi 24 ce interese apără!", a spus George Simion.