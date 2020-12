Echipele de negociere ale PNL, USR PLUS si UDMR au stabilit structura programului de guvernare. Discutiile se reiau duminica

Echipele de negociere ale PNL, USR PLUS si UDMR au stabilit structura programului de guvernare in cadrul primei runde de discutii purtate, sambata, la Vila Lac, urmand ca discutiile sa continue duminica.

"Echipele de negociere ale PNL, USR PLUS si UDMR au avut astazi (sambata n.r.) prima runda de discutii pentru constituirea noii majoritati parlamentare. A fost convenita structurarea negocierii pe trei paliere, cel politic, cel legat de programul de guvernare si cel privitor la functionarea majoritatii parlamentare. La negocierile politice, fiecare formatiune si-a prezentat punctul de vedere referitor la organizarea si functionarea coalitiei. In ceea ce priveste programul de guvernare, a fost stabilita structura acestuia si modul in care se armonizeaza programele celor trei formatiuni politice, fiind facute progrese pe o serie de capitole", se arata intr-un comunicat de presa comun al presedintilor PNL, USR PLUS si UDMR.

Totodata, potrivit comunicatului, "s-au convenit coordonatele activitatii comune la nivel parlamentar care stau la baza functionarii majoritatii". "Liderii celor trei formatiuni si-au afirmat vointa de a oferi impreuna o formula de guvernare stabila Romaniei, care sa asigure cele mai bune solutii pentru iesirea din criza si pentru realizarea reformelor de care are nevoie Romania", se precizeaza in comunicat. Sursa citata mentioneaza ca formatiunile politice vor relua, duminica, discutiile, iar informatii referitoare la derularea acestora vor fi transmise si in zilele urmatoare prin comunicate oficiale si comune.