Fost consilier prezidențial: Afacerile lui Anastasiu cu firma germană care a cumpărat biletele pentru evreii care au fost uciși in lagărele de exterminare

Dragos Anastasiu a vândut firmele sale de turism, conform presei, în 2019 catre DERTOUR. Știți cine este DERTOUR? Este compania care a preluat Mitteleuropäisches Reisebüro (redenumită după război, la decizia Aliaților, Deutsches Reisebüro). Mitteleuropäisches Reisebüro (MER) a fost compania care a cumpărat biletele pentru evreii care au fost ucisi in lagarele de exterminare, afirmă pe facebook fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu, fost ambasador in Finlanda și Estonia.

"Greu de imaginat, dar milioanele de victime, majoritatea evrei, care au fost lichidate in lagarele de exterminare, au călătorit cu bilet. Culmea cinismului: călăii cumpăraseră bilet pentru victime. Sistemul mergea astfel. O sectiune din cadrul RSHA SS contacta Mitteleuropäisches Reisebüro pentru bilete. Desi evreii destinati lichidării erau transportati, in majoritatea cazurilor, cu vagoane de marfă, ei erau urcati in tren cu bilet. Căile ferate germane (Deutsche Reichsbahn) facturau transportul către o sectiune specială din cadrul RSHA SS (Reichssicherheitshauptamt, în traducere Biroul Principal de Securitate al Reichului, condus de criminali, Heydrich si apoi Kaltenbrunner, era principala insitutie care a organizat Holocaustul, sub autoritatea lui Himmler, Reichsführer-SS).

Biletul era cel normal pe căile ferate germane, doar că era varianta de grup, cu discount. Costa 4 pfenigi per adult și kilometru, jumătate pentru copii sub 10 ani. Credeati ca ați dat de culmea cinismului? Nu, abia cum urmează. Copiii sub patru ani aveau gratuitate din partea căilor ferate germane. Inainte să fie introdusi in camerele de gazare. Mitteleuropäisches Reisebüro a colaborat si cu caile ferate franceze, belgiene si olandeze si in privinta transporturilor de evrei către Auschwitz. Aceste companii au plătit despăgubiri supravietuitorilor Holocaustului. De asemenea, MER a mai transportat muncitori din aceste țări la muncă forțată în Germania.

Mă întreb dacă domnul Atanstasiu cunostea aceste lucruri când a vândut către DERTOUR. Nu de alta, dar inteleg ca dânsul a studiat în Germania, a profesat acolo si are si cetățenie germană. Articole despre implicarea Mitteleuropäisches Reisebüro in Holocaust au apărut chiar si in ziare si reviste germane precum Der Spiegel, nu era nevoie să deschidă o carte despre Auschwitz sau despre Treblinka. Mă mai întreb dacă domnul Atanstasiu a fost cel care i-a sugerat domnului Nicușor Dan să respingă legea pentru combaterea extremismului. CCR l-a pus la punct categoric pe actualul Presedinte, iar „argumentele" acestuia când a respins legea arată, dincolo de orice dubiu. că acesta nu înțelege semnificația Holocaustului și nu cunoaste istoria fascismului. Multă lume nu intelege, dar pentru asta ai consilieri, să intrebi cand nu știi. Domnul Nicusor Dan pe cine a întrebat? Si nu în ultimul rând: SRI și SIE l-au informat pe Presedinte de unde are Atanstasiu milioane de euro?", mai sustine Avramescu.