Intrebarea cheie pentru o Opozitie puternica: Este PSD un partid nou cu adevărat?

Experti imunologi: Tehnologia mARN cu ARN Mesager nu este un vaccin propriu-zis pentru ca nu opreste boala si nici transmiterea ei Mai multi specialisti in epidemiologie si imunologie au participat la o emisiune televizata in SUA in care au explicat de ce noua tehnologie cu ARN Mesager, adica aceea folosita de Pfizer/Biontech si de Moderna, nu este de fapt un vaccin, ci a primit aceasta denumire datorita starii de urgenta cu care se cauta o solutie pe plan mondial la pandemia de SARS-COV2. Specialistii explica si care ar putea fi pericolele in viitor ale insectarii cu mARN. Redam mai jos un rezumat al afirmatiilor Dr. David Martin si Judy A. Mikovits, Phd:

Expert in piata de energie: "Noul ordin al ANRE mai mult ii incurca pe consumatori decat ii ajuta" Prevederile noului ordin emis de ANRE miercuri, 20 ianuarie, pentru a gestiona problema liberalizarii pietei de energie, mai mult ii incurca pe consumatori si lasa multe probleme nerezolvate, a scris, pe Facebook, Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene pentru Reglementare in Energie (ACER).

Partenera de viată a lui Julian Assange i-a cerut lui Donald Trump o gratiere de ultim moment! Stella Moris, partenera lui Julian Assange, i-a cerut presedintelui Donald Trump sa anunte o gratiere "de ultim moment" pentru fondatorul Wikileaks incarcerat, relateaza miercuri DPA.

Sumudica si-a batut fosta echipa prin internet. Cum s-a razbunat romanul pe baskanii lui Gaziantep Marius Sumudica nu a stat pe banca pentru noua sa echipa, Rizespor, in meciul castigat cu Gaziantep, 3-0. Tehnicianul roman le-a dat indicatii noilor sai jucatori prin intermediul unei aplicatii video inaintea meciului cu fosta sa echipa.

Ciolacu: "Salut preluarea mandatului de preşedinte al SUA de către Joe Biden. Ne dorim ca parteneriatul cu România să fie extins" Liderul PSD Marcel Ciolacu transmis un mesaj prin care salută preluarea mandatului de preşedinte al SUA de către Joe Biden. El a adăugat că doreşte ca parteneriatul Statelor Unite cu România să fie extins şi benefic ambelor părţi.

Lovitura la CAB! Avocatul Durgheu cere Tribunalului Bucuresti sa precizeze daca judecatorul din fondul dosarului "Colectiv" e specializat in cauze privind coruptia Tribunalul Bucuresti este obligat sa precizeze in clar daca judecatorul Mihai Balanescu, membru al aceleiasi instante, era specializat in judecarea cauzelor privind infractiunile de coruptie in momentul in care a avut loc judecata fondului din dosarul Colectiv.

Premierul Cîțu a dat semnalul concedierilor în administrația locală: "Nu este sustenabil!" Florin Cîțu a anunțat de la Palatul Victoria că bugetul nu mai poate susține un număr așa de mare de angajați în administrația locală și a cerut președinților de Consilii Județene să ia măsuri.

Momente maxime cu Borcea si Becali in puscarie: "Ma duceam cu el la baie. Era tovarasul meu!" Victor Becali si Cristi Borcea au fost condamnati in "Dosarul Transferurilor din fotbal" la ani grei de puscarie. Cei doi au stat impreuna in celula. Fostul impresar a dezvaluit momentele cumplite prin care au trecut in puscarie.