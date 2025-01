Laura Vicol, reacție la zvonurile despre relația cu Leo de la Strehaia. „Îmi asum ce am făcut în viață"

Laura Vicol a pus capăt zvonurilor despre o presupusă idilă cu Leo de la Strehaia, clarificând că totul a fost „o invenție" și că nu a avut nicio relație romantică cu acesta, nici măcar după gesturi grandioase precum 1.001 trandafiri sau o manea dedicată.

Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, a rupt tăcerea și a lămurit speculațiile apărute în urmă cu aproape două decenii, referitoare la o presupusă relație cu Leo de la Strehaia. Invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai", Laura Vicol a explicat detaliat adevărul despre legătura cu manelistul, zvonuri care au făcut valuri în presa tabloidă din 2007.

Întrebată de moderatoarea Denise Rifai de ce „nu a rezistat idila cu Leo de la Strehaia", Vicol a răspuns prompt și tranșant: „Acum dumneavoastră glumiți?". După ce Rifai a explicat că întrebarea se bazează pe speculațiile apărute în presă, Laura Vicol a respins vehement orice legătură romantică cu Leo de la Strehaia. „Nu am avut niciodată o idilă cu domnul respectiv. Eu sunt o persoană a contrastelor, ziua mă duc la operă și seara, câteodată, ascult manele", a spus aceasta.

Vicol a continuat să clarifice și să dezvăluie că singura interacțiune între ea și Leo de la Strehaia a avut loc la o nuntă din 2004, unde, într-adevăr, Leo i-a dedicat o melodie. „Am o poză cu dânsul și cu Adrian Minune, pe care îl cunosc din 1999 și pe care îl ascult cu foarte multă plăcere, deseori. După 20 de ani de la acea poză mă trezesc cu articol în ziar cu idila cu Leo de la Strehaia. Ferească Dumnezeu, doamna Rifai!", a adăugat Laura Vicol, adresându-se cu ironie moderatoarei.

Speculațiile despre relația celor doi au fost alimentate și de afirmațiile lui Leo de la Strehaia, care a susținut că ar fi petrecut o săptămână alături de Laura Vicol în Dubai, dar și că ar fi plătit 28.000 de euro pentru ca Adrian Minune să îi dedice melodia „Laura, ești viața mea, fără tine nu pot sta". Însă Laura Vicol a dezvăluit că toate aceste povești sunt „pure invenții" și a subliniat că nu a primit „TIR-uri de flori de la dânsul". „Nici pomeneală de relație, idilă sau așa ceva!".

Mai mult, Laura Vicol a explicat că nu ar fi avut nicio problemă să recunoască o relație cu cineva, atâta vreme cât ar fi fost singură. „Îmi asum ce am făcut în viață și îmi asum relațiile pe care le-am avut. Să știți că de-a lungul tinereții mele am primit foarte multe flori, n-aș fi avut nicio problemă în a recunoaște că am avut ceva cu o anumită persoană, atâta vreme cât eu eram singură", a afirmat ea.

În ciuda celor spuse de Laura Vicol, zvonurile au continuat să aibă ecou și în instanță, iar avocata a dat în judecată jurnaliștii Ovidiu Albu și Grigore Cartianu pentru articolele publicate pe această temă. Laura Vicol a cerut despăgubiri morale de câte 190.000 de lei, însă magistrații au respins cererea, considerând că articolele se bazau pe fapte reale și nu aduceau atingere vieții private.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, în contradictoriu cu pârâţii Albu Ovidiu şi Cartianu Grigore Cristian. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată. Obligă reclamanta la plata în favoarea pârâtului Albu Ovidiu a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată", se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 5.

Laura Vicol a apelat decizia, însă și la Tribunalul București a primit un verdict nefavorabil: „Respinge apelul ca neîntemeiat. Obligă apelanta la plata către intimatul Albu Ovidiu a sumei de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată". Decizia a fost definitivă și a încheiat procesul.

Deși nu a avut câștig de cauză în instanță, Laura Vicol rămâne fermă în convingerea că nu a avut nicio relație cu Leo de la Strehaia. „Respinge recursul, ca nefondat. Obligă recurenta la plata către intimatul Albu Ovidiu a sumei de 4760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă", este ultima decizie din acest proces.