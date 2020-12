Mihai Tudose: "Tariceanu a supravietuit la cinci casatorii si l-a omorat Victor Ponta"

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, s-a amuzat luni seara pe tema scorului de la alegerile parlamentare al Pro Romania, care nu a trecut pragul electoral si astfel doi fosti premieri, Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, au ramas in afara parlamentului.

Mihai Tudose sustine ca scena politica s-a mai asanat putin prin lipsa lui Ponta si a lui Tariceanu din viitorul parlament si chiar a glumit pe seama esecului electoral al partidului celor doi. "Tariceanu a supravietuit la cinci casatorii si l-a omorat Ponta. S-a asanat putin clasa politica", a declarat Mihai Tudose.

Pro Romania se situeaza sub pragul electoral, potrivit datelor anuntate luni de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 18.609 din cele 19.553 de sectii de votare, reprezentand 95,17 % din voturi.

"Eu v-am spus de acum o saptamana ca toata lumea stie ca Ludovic Orban n-o sa mai fie prim-ministru. Si ca Ludovic Orban este singurul care n-a aflat. Inteleg ca acum a aflat si el. I-o fi spus cineva cand a intrat in Guvern vezi ca de azi nu mai esti." a declarat luni Mihai Tudose, la randul sau, fost premier.

"Mai sunt cazurile acelea cu un cetatean care castiga la Loto si cand afla ca a castigat, il lasa inima si moare. El (n.r. Orban) a aflat ca a castigat alegerile si si-a dat demisia de emotie. Haotic ca intotdeauna.

Pana la urma deconteaza tot ce a facut. Daca a spus ceva adevarat in speech-ul acela de demisie a fost ca Romania in ultimul an s-a confruntat cu o situatie foarte grava. Situatia foarte grava a fost Guvernul lui.

Cred ca cineva i-a spus "tu vrei sa demisionezi dar nu-ti dai seama". O voce interioara, a avut o revelatie. S-au intalnit azi. El si cu vocea lui interioara. Sa fii cap de lista la Bucuresti, Premier, presedinte de partid si sa iesi pe locul 3? Demisia trebuia sa si-o dea de la partid.

Ludovic Orban a zis foarte clar ca partidul care castiga alegerile trebuie sa dea premierul. Dar nu o data, de vreo 3-4 ori a zis asta, ca nu se poate altfel. Pe vremea aia probabil vocea lui interioara ii spunea ca el o sa castige alegerile. Nu stiu acum cum o sa impace declaratiile de atunci cu declaratia de acum ca el va trebui acum (...) sa vada cum face o majoritate stabila care sa guverneze.", a adaugat Tudose.