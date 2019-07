Premierul Viorica Dancila, anunt dupa sedinta CEx: Trei noi ministri in Guvern

Premierul Viorica Dancila a declarat luni, 15 iulie, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderii partidului au discutat despre desemnarea a doi vicepremieri si despre evaluari in cazul a sase ministri.

In urma discutiilor, s-a stabilit ca in locul lui Carmen Dan, la Ministerul Afacerilor Interne va fi propus senatorul Nicolae Moga. De asemenea, s-a luat act de propunerea ALDE de inlocuire a lui Teodor Melescanu de la Ministerul Afacerilor Externe cu fostul europarlamentar Ramona Manescu.

Pentru functia de vicepremier pentru parteneriatele strategice a fost propus senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD. Pentru functia de vicepremier pe probleme economice urmeaza sa fie desemnata o persoana intr-o sedinta CEx ulterioara, cand se va discutia si despre evaluarea altor ministri. Propunerile vor fi inaintate de prim-ministru catre presedintele Klaus Iohannis.

''Am spus colegilor din CEx ca avem doua portofolii de vicepremier pentru care trebuie sa facem nominalizari: cel pe probleme economice si cel pe parteneriate strategice, ca inca sase ministere le-am facut o evaluare si am propus CExN schimbarea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu senatorul Nicolae Moga de la Constanta. Am luat act de dorinta de a schimba pe domnul Teodor Melescanu cu Ramona Manescu ca si ministru al Afacerilor Externe si am propus pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice pe domnul Mihai Fifor, avand in vedere ca ne aflam la finalul interimatului legat de acest portofoliu", a declarat Viorica Dancila.