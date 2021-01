Senatoarea Diana Sosoaca (AUR) vrea permis de port arma: "Sa nu se sperie lumea ca impusc pe cineva"

Senatoarea AUR Diana Sosoaca a declarat intr-o interventie televizata la Romania TV ca doreste sa isi achizitioneze o arma pentru ca ii este frica pentru viata ei.

"Am spus ca voi cere permis de port-arma. Sa nu se sperie lumea ca impusc pe cineva. (...)Trebuie sa ma apere si pe mine cineva! Daca am arma, ma apar singura. S-ar putea sa ma trezesc in casa sau in masina cu cine stie ce persoane, de aceea trebuie sa-mi iau permis de port-arma. In tara asta, cand esti patriot, deja esti in pericol", a declarat senatoarea AUR.

Senatoarea sustine ca este pe "o lista neagra", pe care se afla si Bogdan Stanoevici. "Toate miscarile mele au fost supravegheate. Masini care ma urmareau peste tot. Ma asteptau in fata blocului si mergeau cu mine peste tot. Sunt cateva luni de-atunci, dar eu sunt sigura ca sunt filata si acum, mai ales ca am ajuns senatoare si nu ma potolesc. Probabil ca nu mai sunt la vedere, dar eu ii simt ca ma fileaza permanent", a mai afirmat Sosoaca.