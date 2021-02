Sub guvernarea PNL, România nu a comandat nicio mască de la firmele românești

Jurnalistul Robert Turcescu susține că are informații conform cărora Klaus Iohannis își pregătește atent viitorul, după ce își va termina mandatul de președinte. Turcescu arată că Iohannis și-ar dori să devină președintele PNL, iar în locul său la Cotroceni să ajungă un om controlabil.

O femeie din Iasi, care sustinea ca a fost amenintata cu moartea de sotul ei, a cerut ordin de protectie impotriva acestuia. Femeia voia doar ca acesta sa doarma in cealalta camera. Astfel, a doua zi si-a retras plangerea.

In data de 30 ianuarie, la ora 01.04, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 de către H. Ciprian cu privire la faptul că restaurantul „URBAN", situat vis-a-vis de IPJ Suceava, este deschis și nu sunt respectate măsurile de prevenire COVID 19.

Intelectuali, magistrati sau politicieni au dat in judecata prezentatorii Antena 3 si postul de televiune si au solicitat daune uriase. Unii dintre acestia au castigat definitiv procesele, avand ca obiect daune delictuale, in alte cazuri dosarele sunt inca pe rolul instantelor in diferite faze procesuale.