UDMR la anuntul lui Dan Barna privind un guvern cu trei vicepremieri: "Aceasta modalitate de a face politica va trebui scoasa din ecuatie"

Liderul USR Dan Barna a renuntat la sefia Camerei Deputatilor si a propus in dimineata zilei de marti, 15 decembrie, ca liderii celor trei partide care ar urma sa compuna noua majoritate parlamentara sa fie vicepremieri in viitorul Guvern.

Atat reprezentantii PNL, cat si cei de la UDMR, au afirmat ca nu s-a discutat pana acum in interiorul viitoarei coalitii de guvernare despre functia de vicepremier, din aceast motiv astfel de declaratii nu ar trebui facute public fara a viitorii parteneri de guvernare.

"Cred ca domnul Barna confirma ca a gresit cand a incercat sa impuna numirea lui ca presedinte al Camerei Deputatilor. Cred ca astfel de iesiri nu ajuta pe nimeni, cred ca astfel de lucruri trebuie facute in interior, in ceea ce inseamna increderea intre parteneri. In cazul acelor negocieri iesim cu o solutie pentru ceea ce inseamna programul de guvernare, pentru ca acesta va fi legea care va permite gestionarea de catre Guvern si Parlament a treburilor publice, apoi modul in care va arata Guvernul Romaniei si in final despre oamenii care vor ocupa atat functiile executive, cat si functiile pentru Camera Deputatilor si Senat.

Cred ca dupa ziua de astazi, oamenii care sunt la negocieri ar trebui sa comunice exact modul in care vom guverna impreuna si la final oamenii care vor comunica functiile. Eu cred ca toate aceste lucruri ar trebui discutate la masa negocierii si niciodata prin declaratii. Daca ne respectam, ne spunem lucrurile in interior, nu prin mass-media", a afirmat europarlamentarul PNL Gheorghe Falca.

De asemenea, senatorul UDMR Cseke Atilla a precizat ca solutia propusa de USR nu s-a discutat in interiorul coalitiei si ca orice propunere de solutie de acest gen trebuie propusa si dezbatuta intre aceste trei formatiuni, nu prin anunturi in presa.

"Noi am spus si ieri si spunem si astazi ca UDMR isi doreste sa formeze un guvern de centru-dreapta cu PNL si USR-PLUS si nu ne-am schimbat punctul de vedere, dar asemenea anunturi precum cel facut de presedintele USR nu ajuta in fomarea cat mai rapida a acestei coalitii.

Nu se fac asemenea anunturi prin presa atunci cand tu esti in stadiul de constituire a unei coalitii. Este bineventa orice fel de solutie, dar ea se discuta mai intai cu partenerii. Nu se da pe piata, dupa care astepti reactiile, incercand sa pari ca vii cu o anumita solutie pentru depasirea acestui moment. Ne deranjeaza aceasta propunere pentru ca noi vrem sa construim pentru patru ani aceasta coalitie. Daca vrei sa consolidezi increderea, nu faci asemenea propuneri publice, ci le discuti in interior. Aceasta modalitate de a face politica va trebui cumva scoasa din ecuatie", a afirmat senatorul Cseke Atilla.