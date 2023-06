Cum scriam in urma cu doua zile, referitor la cine ar urma sa preia destinele sportului românesc, dupa ce Ministerul Sportului a fost desfiintat si reorganizat intr-o rusinoasa agentie guvernamentala inaintea unui important moment olimpic, Elisabeta Lipă este "figura" dorita de Gabriela Firea, intrucat agentia in cauza este arondata ministerului pe care aceasta il conduce, cel al Familiei. Faptul a starnit si numeroase reactii printre sefii de federatii.

Atragem atentia asupra Elisabetei Lipă neavand nimic a-i reprosa in schimb in ceea ce priveste valoarea acesteia de fost sportiva, calitatile sale de canotoare si chiar ne-am bucurat deseori pentru titlurile castigate pentru România. Problema este calitatea manageriala, atat la clubul Dinamo, cat si ca sef al sportului românesc in guvernul Ciolos, ba chiar si in postura de presedinte al Federatiei Române de Canotaj. Mai mult, Lipă, alintata de amici si "Uța", si-a refacut cariera politica sarind in barca PSD, dupa ce a fost pe listele PDL o buna bucata de vreme. A devenit o intima a familiei Firea-Pandele, iar acum e pregatita sa preia destinele sportului inca o data. Sa reamintim ca Olimpiada de la Rio din 2016 a fost un dezastru pentru sportul nostru, iar la comanda a fost chiar Lipă.

Ne-am oprit atentia asupra declaratiei de avere/interese ale Elisabetei Lipă si am constatat, de pilda, ca pe langa cele 5 venituri pe care le incaseaza de la stat il doreste si pe al 6-lea (bravo ei!), dar nu asta e ceea ce ne-a surprins ci faptul ca nu si-a declarat afilierea la PSD. Ii e oare rusine cu o atare apartenenta politică? Poate ca da, din mai multe surse am aflat ca desi Firea preseaza "la mantinela" conducerea PSD pentru a o desemna pe Lipă, aceasta nu este deloc pe placul lui Marcel Ciolacu, care deocamdata nu s-a pronuntat direct pentru a nu intra in conflict deschis cu Firea, cea care i-a promis lui Lipă ca o va pune din nou in fruntea sportului.