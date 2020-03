5.600 de persoane au incalcat miercuri masura circulatiei restrictionate. Amenzi de peste 7 milioane de lei

Politistii au depistat, miercuri, 5.621 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei prevazuta de ordonanta militara, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane.

Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.404.297 de lei. Actiunea politistilor a inceput miercuri, la ora 12:00, cand au intrat in vigoare restrictiile de circulatie, cand a fost si prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial.

Ordonanta a institutit un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. In aceste conditii, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.