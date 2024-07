7 produse pentru piele şi păr care transforma îngrijirea într-o joacă

Să îţi îngrijeşti părul şi pielea reprezintă o prioritate, însă asta nu înseamnă că trebuie să îţi consume tot timpul sau toată energia. În ziua de azi, e foarte simplu să ai grijă de pielea şi părul tău uşor şi rapid, cu ajutorul produselor şi aparatelor potrivite. Cu doar foarte puţin poţi obţine rezultate WOW.

Citeşte mai jos ce produse pentru piele şi par te ajută să transformi rutină de îngrijire într-o joacă:

Protecţia termică

Indiferent că ai părul vopsit sau nu, protecţia termică este un must după fiecare spălare şi înainte de fiecare coafare. Expunerea la căldură, fie că este vorba de feon, fie că este vorba de placă de păr sau ondulator, poate să afecteze firul de păr şi să îl deterioreze în timp. De aceea, asigură-te că aplici un spray sau o cremă cu protecţie termică înainte de uscarea sau coafarea părului.

Vestea bună e că găseşti produse ce oferă protecţie termică foarte uşor, iar preţurile pornesc de la 20-30 de lei, în funcţie de brand şi gramaj.

Serul cu vitamina C

Vitamina C este un antioxidant minunat, pe care merită să îl incluzi în rutina ta de beauty. Un ser cu vitamina C te poate ajuta să previi petele pigmentare, să dai luminozitate tenului său chiar să reduci aspectul ridurilor. Un produs cu vitamina C se integrează uşor în rutina de zi şi îl poţi aplica după curăţarea tenului, înainte de SPF.

Trebuie să ştii că folosirea unui ser cu vitamina C nu înseamnă că poţi renunţa la SPF, deoarece acesta nu oferă protecţie împotriva razelor UVA/UVB.

Crema BB sau CC cu SPF

Ce-ar fi să ai tenul perfect cât ai clipi, fără să ai nevoie de o mulţime de produse? Ei bine, o cremă BB sau CC cu SPF te ajută să bifezi 3 produse într-unul singur. Astfel de creme uniformizează aspectul tenului, acoperă imperfecţiunile, oferă hidratare şi protecţie solară, dacă optezi pentru o variantă cu SPF.

Este de preferat să alegi o cremă cu SPF 30 sau 50, pe care să o aplici în cantitate generoasă. Dacă nu poţi face acest lucru, aplica protecţie solară clasică înainte de cremă BB sau CC.

Placa de păr cu ionizare

Tehnologia cu ioni implementată în plăcile de păr de ultima generaţie ajuta la protejarea firului de păr şi la netezirea acestuia. Astfel, când foloseşti placa de păr, vei obţine uşor o coafură plină de strălucire şi fără electrizare. Dacă îţi doreşti un model cu ionizare de la un brand de renume, optează pentru o placă de păr Dyson, BabyLiss sau Philips.

Placa de păr se număra printre cele mai versatile aparate de coafură, cu ajutorul căreia poţi obţine o mulţime de coafuri, de la par drept şi până la bucle sau onduleuri lejere. De aceea, este o idee bună să investeşti într-un astfel de aparat.

Epilatorul IPL

Părul nedorit îţi dă bătăi de cap? Ei bine, în ziua de azi e mai uşor ca nicicând să scapi de el, fără să cheltui mii de lei sau să mergi la saloane de înfrumuseţare. Tehnologia IPL îţi oferă posibilitatea de a scăpa de părul nedorit pe termen lung, chiar la tine acasă.

Adăugă pe lista de cumpărături un epilator IPL dacă vrei să te bucuri de rezultatele epilării definitive la tine acasă, cu minim de efort. Bineînţeles, trebuie să ştii că nicio metodă de epilare definitivă nu este în realitate 100% definitivă, ci doar încetineşte creşterea firului de păr pentru mai mult sau mai puţin timp.

Înainte de a folosi un epilator IPL, cere sfatul medicului dermatolog ca să te asiguri că nu există contraindicaţii.

Dacă vrei să ai grijă de pielea şi de părul tău că la carte, da o şansă produselor de mai sus, de la seruri pentru ten cu vitamina C şi până sprayuri de protecţie termică sau epilatoare cu tehnologie IPL.