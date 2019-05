A ajuns om al strazii dupa ce a castigat la loto 4 milioane de lire. Cum s-a intamplat

Castigatorul unui premiu loto de 4 milioane de lire sterline a ajuns om al strazii, culmea, la doar o saptamana dupa ce a castigat. Britanicul Mark Goodram nu a primit nici banii de la loterie si a fost si dat afara din casa.

In urma cu doar o saptamana, Mark Goodram si prietenul sau Jon-Ross Whatson se credeau bogati si scapati de griji, cand au descoperit ca au castigat la loterie 4 milioane de lire sterline. Bucuria le-a fost insa repede ruinata chiar de loterie, care a refuzat sa le plateasca premiul, acuzandu-i ca au cumparat biletul castigator cu banii de pe un card bancar furat. Cei doi prieteni au dezmintit acuzatiile, dar oficialii loteriei britanice au spus ferm ca niciun ban nu le va fi virat pana cand ancheta politiei nu ajunge la o concluzie.

Pentru Mark Goodram situatia s-a deteriorat si mai mult in ultimele zile. Potrivit The Mirror, in urma scandalului a ajuns sa se certe si cu prietenul sau, cu care statea impreuna. Jon-Ross Whatson l-a dat afara din apartament. Prietenii sai au declarat ziarului britanic ca acum Mark Goodram nu are adapost si ca traieste pe strazi. Tanarul de 36 de ani a fost fotografiat, de altfel, band pe strada dintr-o sticla de cidru ieftin si mancand chiftele de 1 lira.

"A ajuns de la un stil de viata cu sampanie, crezand ca e milionar, la dormit pe strazi, la baut cidru ieftin si la stat in compania cersetorilor. Iesise din inchisoare cu putin timp inainte sa castige la loto, dar acum a fost dat afara din casa si trece prin cele mai grele momente. Este foarte frustrat pentru ca nu a primit premiul, dar inca mai crede ca va lua banii si spune ca va merge in justitie daca nu va fi platit", a declarat un prieten al lui Goodram, pentru The Mirror.

Atat Mark Goodram, cat si prietenul sau, au antecedente penale. In noiembrie, Goodram a fost condamnat la 8 luni de inchisoare, pentru ca a furat dintr-un garaj. Atat el, cat si prietenul sau sustin ca au cumparat biletul castigator cu banii lor, nu dintr-un card bancar furat.