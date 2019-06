Accident pe calea ferata in Timis. Microbuz cu 7 oameni, lovit de tren

Accident miercuri dimineata in Timis la o trecere peste calea ferata in apropiere de Lovrin. Un microbuz in care se aflau 7 oameni a fost izbit de un tren Regio.

Accidentul s-a petrecut in jurul orei 5.00. Soferul microbuzului s-a avantat pe linia de tren fara sa se asigure indeajuns. N-a observat garnitura care se apropia, astfel ca impactul n-a mai putut fi evitat. Doi oameni din microbuz au fost raniti, insa, din fericire, usor. Ceilalti s-au ales doar cu o sperietura zdravana.

In tren nu se afla niciun calator.

La locul accidentului au intervenit rapid pompierii, mai multe ambulante si politia. Trecerea de cale ferata este prevazuta cu indicatorul Crucea Sfantului Andrei, iar soferul era obligat sa opreasca.