Acordul MAI-BOR a fost modificat: Slujbele din noaptea de Înviere, fără credincioși

Acordul încheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxă a fost modificat, astfel că oamenii nu vor putea lua parte la slujbe nici în incinta, nici în afara bisericilor, pâinea sfințită va fi împărțită de voluntari ai bisericii, ci nu de polițiști, așa cum era inițial, în timp ce Lumina va fi distribuită în noaptea de Înviere tot de clerici și voluntari "în pragul casei sau la fereastră, fără ca oamenii să iasă în stradă".

Anunțul a fost făcut miercuri seară de către ministrul de Interne, Marcel Vela, după ce acordul inițial a stârnit controverse în spațiul public, inclusiv șeful statului cerând revenirea asupra acestuia. Marcel Vela a spus că acordul cu BOR a fost modificat în urma îngrijorărilor din spațiul public, iar noul acord a fost convenit în urma unei alte discuții cu Patriarhul Daniel, potrivit Hotnews.ro.

Declarațiile lui Marcel Vela:

Am urmărit discuțiile din spațiul public și îngrijorările exprimate legate de riscurile epidemiologice în creștere pentru perioada următoare

În această seară am avut o nouă discuție cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele măsuri pentru sărbătorile pascale

Având în vedere estimările recente ale specialiștilor privind extinderea epidemiei în următoarele două săptămâni, acordul din 14 aprilie al Patriarhiei și al Ministerului de Interne se modifică astfel:

Slujbele din noaptea de Înviere se vor oficia cu respectarea îndrumărilor BOR și a prevederilor ordonanțelor militare privind reuniunile publice și distanțareaa, fără participarea credincioșilor în incinta, în curtea sau în apropierea bisericilor

Pâinea sfințită, numită Paști, care va fi sfințită joi, va fi distribuită la domiciliul credincioșilor din toate parohiile de către personal clerical și de voluntarii din parohie, vineri și sâmbătă, între orele 8-17 și în prima zi de Paște, între orele 6-12, la solicitarea credincioșilor

Sfânta Lumină sosită de la Ierusalim va fi distribuită în parohii de către personalul clerical și de maximum 5 voluntari, sâmbătă, începând cu ora 20.00. Astfel, clericii din fiecare parohie, ajutați de maximum cinci voluntari echipați cu mască și mănuși, vor distribui lumina și paștile respectând ordonanțele militare și având asupra lor cartea de identitate, banderolă albă pe braț și un ecuson ștampilat de parohie

Credincioșii vor primi Paștile sâmbătă seara, iar sâmbătă noaptea - Sfânta Lumină, din pragul casei ori de la fereastră, fără a ieși în stradă. În zona locuințelor multifamiliale (n.r. - blocuri), acestea vor fi înmânate unui reprezentant desemnat de asociația de proprietari sau de chiriași, care va purta echipament de protecție, mască și mănuși.

În spitalele în care nu există preot și în centrele sociale și de carantină, Lumina va fi distribuită de cadre ale MAI aflate în misiune în noaptea de Înviere

Structurile coordonate de MAI și cadre ale MApN vor asigura ordinea publică în toată perioada distribuirii Paștelui și a sfintei Lumini, precum și respectarea reglementărilor din ordonanșele militare privind eliminarea riscului de răspândire a coronavirusului

Îi mulțumesc PF Daniel pentru înțelegere și colaborare

Marcel Vela Vela a anunțat marți seară că, potrivit unui acord MAI-BOR, românii vor putea merge la biserică vineri și sâmbătă pentru a primi "pâinea binecuvântată", în timp ce lumina de Înviere va fi distribuită oamenilor de către polițiști, jandarmi și voluntari.