Aeroportul Henri Coanda: Sute de pasageri inghesuiti la Sosiri din cauza controalelor anti-Covid si a personalului DSP insuficient

Terminalul Sosiri din Aeroportul Henri Coanda a fost aglomerat cu sute de pasageri care au aterizat, vineri, cu mai multe curse sosite la intervale scurte. Pasagerii s-au inghesuit pe culoarul de iesire. Potrivit declaratiilor reprezentantilor aeroportului, numarului mic de angajati ai Directiei de Sanatate Publica (DSP) care proceseaza declaratiile calatorilor este motivul aglomeratiei.

Mai mult, desi traficul aerian este la 10% din normal, aglomeratia din aeroport este comparabila cu cea din perioada de trafic maxim al avioanelor, mai spun reprezentatii aeroportului. "Asa arata intrarea in Romania de la Aeroportul International Henri Coanda. Sunt 2 angajati DSP care proceseaza declaratiile celor din poze. Inteleg ca au aterizat simultan 7 avioane. Felicitari pentru organizare...", a scris unul dintre pasageri, Horia Lupu, pe Facebook, exemplificand situatia cu fotografii din aglomeratia formata pe culoarul de iesire.

Sapte curse au aterizat pe Aeroportul Henri Coanda vineri dupa-amiaza, in interval de o ora, potrivit orarului afisat pe site-ul aeroportului. Purtatorul de cuvant al Aeroportului Henri Coanda, Valentin Iordache, a declarat pentru Digi24.ro ca DSP are doar doi angajati care verifica fiecare pasager in parte (completare/verificare declaratie, plus cateva intrebari, semnatura, stampila etc.), fapt care face traficul pasagerilor in terminal sa fie blocat. "Personalul DSP este insuficient si nu poate controla pasagerii. Asta in conditiile in care suntem la 10% din traficul aerian normal si creste. DSP cunoaste situatia", a afirmat Valentin Iordache.

"Situatia este dificila acum, dar va deveni critica", a mai spus el, in conditiile in care se asteapta la o crestere a traficului aerian. Purtatorul de cuvant al aeroportulu a comparat aglomeratia de vineri din aeroport cu perioadele din anii trecuti, cand traficul aerian se desfasura la valori maxime. Pentru a se putea preintampina aceasta situatie, reprezentantii aeroportului cred ca DSP ar trebui sa aiba macar patru lucratori pe tura, pentru a procesa declaratiile pasagerilor, dar avertizeaza ca si acest numar va deveni insuficient daca traficul aerian pe Aeroportul Henri Coanda va creste.