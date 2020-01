Afaceri de "famiglie": Daniel Florea, actualul primar al sectorului 5, baga la greu bani in buzunarul lui Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5

Așa cum a anunțat Președintele PLUS Sector 5, Iustin Rosca, pe pagina lui de Facebook cu ocazia începerii semestrului II școlar, copiii din grădinițele și școlile din sectorul 5 au început să primească din partea "domnului primar" Daniel Florea o punga cu dulciuri belgiene, de bună calitate. Pachetul conține 10 dulciuri în diverse sortimente (ciocolată, bomboane, praline, etc)

Echipa PLUS Sector 5 a preluat informația și a făcut o investigație pentru a vedea exact obiectivul acestor cadouri și bineînțeles modul de achiziție. Conform etichetei de pe produse, aceste dulciuri au fost importate din Belgia de SC GAMES & SPORTS Distribution România SRL, care după o simpla căutare aflam că anterior s-a numit SC CAMY PRODCOM SRL, cu sediu în Str. Bârnova nr. 20, sector 5, București.

Surpriza apare când, mergând pe firul investigației, aflăm că această societate este tocmai a lui Paul VANGHELIE, nimeni altul decât fratele vitreg mai mic al renumitului (fost sau poate chiar actual) primar al sectorului 5, Marean Daniel VANGHELIE. Așadar, ce coincidență, dulciurile cumpărate de Florea Daniel sunt importate de familia lui Marian VANGHELIE.

PLUS Sector 5 o să continuie să investigheze această afacere de tip "Famiglia" și o să întreprindă toate acțiunile legale în vederea aflării adevărului și pedepsirea vinovaților simultan cu recuperarea prejudiciilor. Alexandru Dimitriu, candidatul la Primăria Sectorului 5 din partea PLUS, are ca prim obiectiv "Administrație modernă" aici incluzând diminuarea corupției și transparentizarea proceselor de achiziție.