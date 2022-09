Ajutor pentru Ovidiu

Dragă publicație, Sunt fratele lui Ovidiu, un adolescent minunat de 15 ani din județul Vaslui. Familia mea trece printr-o mare încercare a vieții, Ovidiu suferă de o boală progresivă, Distrofie Musculară Duchenne.

El are nevoie de două operații la coloana vertebrală în Barcelona, fiindcă coloana s-a deformat atât de mult încât curând îi va presa plămânii și se va sufoca, operații ce costă 96.192euro. Împreună cu Asociația Noel am reușit să strângem până acum 55.857euro, iar pentru a reuși îndrăznesc să vă cer ajutorul. Costul este uriaș, însă eu împreună cu mama mea am face orice ca să reușim. Venim la dvs cu rugămintea, dacă este posibil, să îl ajutați pe Ovidiu publicând povestea lui astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni cu suflet mare. Ne rugăm la Dumnezeu să reușim până nu este prea târziu și vă mulțumesc pentru ajutor. Povestea lui Ovidiu AICI.