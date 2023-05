Am aflat de ce a venit Kovesi in Romania. EPPO a cerut documente care il baga in șah pe Iohannis in "Afacerea BMW"

In fine, ne-am lamurit si de ce a fost Laura Codruta Kovesi prin tară, in asa-zisul concediu de doua zile - dupa cum l-a numit chiar ea -, nu pentru a-si face campanie electorala sau pentru a-si verifica popularitatea, asa cum au considerat mai multi analisti politici.

In ceea ce ne priveste, am afirmat in repetate randuri ca "Luluța" nu va gandida la presedintia Romaniei, intrucat ea a fost pregatita inca de dinainte de a fi numita la DNA pentru o functie cu mult mai inalta. Impreuna cu Monica Macovei si Vera Jurova au ticluit Parchetul European, iar mai apoi a preluat DNA pentru a experimenta viitoarea functie de forta de la UE. Ca atare, Kovesi e pregatita acum pentru a prelua din 2029 functia suprema de sefa a Comisiei Europene.

Sursele Ziuanews ne-au informat ca Laura Codruta Kovesi s-a intalnit cu Lucian Bode, seful MAI, si a cerut in numele EPPO (Parchetul European) documentele de achizitie a BMW-urilor de la amicul lui Iohannis, celebrul Schmidt. Iohannis este tinut in sah pentru ca a avut cateva "derapaje" fata de stapanii sai internationali si trebuie pus la locul sau.

Mai multe amanunte in emisiunea de la GOLD FM de AICI.