Angajat al TVR, mort după ce s-a aruncat de pe clădirea instituţiei

Chiar trebuie să îl prezint pe Roger Waters cititorilor mei? Cei născuți în anii 1970-80 cunosc cu toții numele "Pink Floyd" ca fiind unul dintre, dacă nu chiar CEL mai talentat grup din istoria muzicii pop/rock. În ceea ce-i privește pe cititorii noștri mai tineri, aceștia cel puțin vor fi auzit de albume precum "The Dark Side of the Moon" sau "The Wall". Apoi, mai sunt și lansările relativ mai recente ale lui Roger Waters, precum opera Ca Ira sau piesa de o frumusețe obsedantă și profund emoționantă Amused to Death.