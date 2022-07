Anthony Fauci recunoaște că vaccinurile anti-COVID-19 nu protejează "prea bine" împotriva infecției cu Sars-Cov-2!

Consilierul medical șef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, a recunoscut că vaccinurile COVID-19 nu protejează "prea bine" împotriva infecțiilor, marți, la emisiunea "Lumea ta" de la postul american Fox News. El a vorbit despre eficiența vaccinurilor COVID.

„Unul dintre lucrurile care reiese clar din date este că, deși vaccinurile - din cauza gradului ridicat de transmisibilitate a acestui virus - nu protejează prea bine, ca să spunem așa, împotriva infecției, ele protejează destul de bine împotriva bolilor grave care duc la spitalizare și deces. Și cred că acesta este motivul, Neil, pentru care, la vârsta mea, faptul că am fost vaccinat și am primit un vaccin de rapel, chiar dacă nu m-a protejat împotriva infecției, sunt convins că a avut un rol major în protejarea mea împotriva evoluției spre o boală severă. Și este foarte probabil că acesta este motivul pentru care am avut o evoluție relativ ușoară. Așadar, mesajul meu pentru persoanele care par confuze pentru că persoanele vaccinate se infectează - răspunsul este că, dacă nu ați fi fost vaccinate, probabilitatea este că ați fi avut o evoluție mai severă decât cea pe care ați avut-o când ați fost vaccinate", a spus Fauci.