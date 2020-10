APADOR-Ch: Ministerul Finantelor este dezinteresat sa recupereze sumele platite de statul roman din cauza condamnarilor la CEDO

Organizatia non-guvernamentala pentru Drepturile Omului, APADOR-Ch, arata ca statul roman, mai precis Ministerul Finantelor Publice, nu face niciun demers pentru a recupera sumele platite din bugetul public in urma condamnarilor la CEDO.

Potrivit asociatiei raspunderea magistratilor, "o marota folosita politic, mai mult pentru controlul justitiei decat pentru indreptarea erorilor ei, este in realitate, de multa vreme, o forma fara fond in societatea romaneasca". APADOR-Ch a anuntat luni, 26 octombrie, ca a dat in judecata Ministerul Finantelor pentru refuzul de a comunica in cate cazuri au fost demarate actiuni in justitie impotriva unor magistrati. Asta dupa ce expertii asociatiei au trimis o cerere MF, care i-a redirectionat catre Ministerul Justitiei, minister care i-a redirectionat inapoi catre Ministerul Finantelor.

"Pentru ca se vorbeste tot mai mult de raspunderea magistratilor, am facut din nou o solicitare de informatii publice la MFP, intreband acelasi lucru: daca si in cate cazuri a formulat actiuni in regres la adresa magistratilor care au gresit, si de pe urma acelor greseli statul roman a platit daune materiale. De data asta, spre uimirea noastra, Ministerul Finantelor ne-a raspuns sec ca "informatiile solicitate nu intra in sfera de competente a Ministerului Finantelor Publice. Prin urmare, va informam ca am redirectionat solicitarea dumneavoastra Ministerului Justitiei."

La randul sau, Ministerul Justitiei ne-a raspuns ca a trimis inapoi solicitarea catre MFP, pentru ca acesta este titularul actiunii in regres si nimeni nu poate sa spuna in locul MFP daca si in cate cazuri a incercat sa recupereze daunele", arata cei de la APADOR. "Vedem asadar ca in cativa ani, MFP nu numai ca nu s-a preocupat ca sa recupereze sumele platite de noi toti pentru greselile altora, dar nici macar nu mai vrea sa recunoasca asta, raspunzand cinstit la o cerere de informatii publice. Probabil MFP se considera competent doar sa plateasca din buzunarele tuturor niste daune, fara sa-l intereseze recuperarea lor", subliniaza expertii organizatiei non-guvernamentale.

Potrivit APADOR-Ch, inca din 2017 se stia ca niciun magistrat nu a fost pus sa plateasca pentru erorile comise. "Concret, stim deja din 2017 ca niciun magistrat nu a fost pus sa plateasca pentru erorile comise in cauze care au dus la condamnarea Romaniei la CEDO, si asta pentru ca regulile sunt facute astfel incat vinovatii sa nu poata fi trasi la raspundere. APADOR-CH a demonstrat acest lucru in 2017, dupa o corespondenta dusa cu Ministerul Finantelor Publice (MFP) si cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a afla in cate cazuri statul a formulat actiuni in regres impotriva unor magistrati care si-au facut meseria defectuos.

Mecanismul actiunii in regres este aparent simplu: dupa ce plateste, din partea statului, daunele stabilite de CEDO, MFP sesizeaza CSM pentru a cere stabilirea vinovatiei magistratilor in cazul respectiv. In urma unui proces ar trebui sa se afle daca respectivii magistrati au actionat cu rea credinta sau grava neglijenta, urmand ca MFP sa recupereze de la ei sumele platite de stat.

Numai ca, asa cum sunt facute acum, legile care reglementeaza acest proces prevad si termene de prescriere suficient de scurte incat sa impiedice efectiv tragerea la raspundere a magistratilor. De la comiterea faptelor pana la obtinerea unei sentinte la CEDO trec atat de multi ani incat niciun magistrat nu mai poate fi tras la raspundere pentru asta, asa ca statul plateste si gata.

Prin urmare, in 2013 si in 2016, MFP ne-a raspuns detaliat, aratand cadrul legal existent si de ce nu a formulat nicio actiune in regres, intrucat, spunea MFP atunci, nu fusese sesizat in niciun caz de catre CSM, organismul care conform legii are competenta de a stabili raspunderea civila sau disciplinara a magistratilor", se arata intr-un comunicat de presa emis de APADOR-Ch.