Apple ar putea opri producţia de iPhone 12 mini si in schimb s-o dubleze pe cea de iPhone 11 care bate la vanzari iPhone 12

Apple ar urma să înceteze, din următorul trimestru, să mai producă iPhone 12 mini, smartphone care performează multă sub aşteptările companiei in privinta vanzarilor si acel "boom" estimat de companie in toamna lui 2020.



Din cauză că vânzările nu corespund cu previziunile, Apple ar urma să reducă, în primă fază, producţia modelelor iPhone 12 şi iPhone 12 mini cu 9 milioane, respectiv 11 milioane de unităţi. Din al doilea trimestru, Apple ar putea înceta complet să mai producă iPhone 12 mini, urmând să-l mai comercializeze până la epuizarea stocurilor.

În schimb, datorită vânzărilor peste aşteptările companiei, Apple va creşte producţia pentru iPhone 12 Pro Max şi iPhone 12 Pro, precum şi iPhone 11, care se dovedeşte un device de succes şi după lansarea noii serii. Apple va creşte cu 11 milioane, 2 milioane, respectiv 8 milioane de unităţi producţia pentru cele trei modele.

Cum iPhone 12 şi iPhone 12 mini sunt cele mai ieftine modele ale noii serii, iar iPhone 12 Pro Max şi iPhone 12 Pro sunt cele mai scumpe, modificările menţionate ar putea să se dovedească pozitive asupra veniturilor Apple. Conform unor estimări, iPhone 12 mini reprezintă doar 6% din vânzările noii serii de smartphone-uri Apple, semn că epopeea telefoanelor cu ecran mic se apropie de final.