Ard ca paiele! Grupul Hertz nu știe ce să mai facă pentru a scăpa de mașinile electrice Tesla din flota sa. Compania vinde vehiculele la jumătate de preț

Decizia Hertz de a achiziționa 100.000 de mașini electrice Tesla a avut urmări deosebit de proaste pentru companie. Dar nu și pentru unii cumpărători.

Compania de închirieri a început să-și vândă flota de Tesla în urmă cu un an. Reprezentanții companiei s-au plâns de costurile prea mari de reparație ale acestor modele. In plus, o mare parte dintre ele au luat foc, in general in timpul alimentarii la statia electrica rapida, sau chiar in garaj, in stationare. In doua cazuri, masinile au scos fum masiv in mers de dedesubt din zona bateriilor.

Clientii nu au mai dorit sa le inchirieze, asa ca au ajuns o povara. Ca atare, Hertz a decis sa le vanda cu oricat s-ar putea lua pe ele, numai sa scape de povara intretinerii si a pericolului autoaprinderii. Totuși, acum s-au lovit de o altă problemă. Pentru că cererea pentru vehicule electrice a scăzut, compania întâmpină dificultăți în a-și vinde vehiculele.

Prin urmare a început să aplice reduceri extrem de mari pentru a scăpa de acestea. Un șofer care a cumpărat o mașină Tesla de la Hetrz și-a împărtășit pvoestea Reddit. El a reușit să achiziționeze o mașină Tesla Model 3 din anul 2023 cu doar 17.913 de dolari. Prețul este mai mic de jumătate din prețul său de vânzare de 38.990 de dolari.

Dificultățile de vânzare a flotei se aliniază unei tendințe mai largi pe piața auto din SUA, în care cererea de mașini electrice a scăzut dramatic. Reducerea prețurilor vine după un an financiar dificil pentru Hertz. Compania a raportat o pierdere mai mare decât se aștepta în trimestrul al treilea.