Asa-zisul vaccin "sigur si eficient": Cei vaccinati cu trei doze ajung la un moment dat sa aiba protectie "negativa", adica risc mai mare de infectare

Incep sa apara din ce in ce mai multe studii care arata ca actualele vaccinuri nu mai sunt eficiente in fata variantei Omicron, ba chiar vaccinatii risca o rata de infectare cu mult mai mare decat nevaccinatii.

Explicatia "științifică" pentru care localitatea din Romania care are populatia "cea mai vaccinata din țara", dar in acelasi timp are si "cea mai mare rata de infectare din tara" - comuna Dumbravita, din Timiș - este ca eficacitatea vaccinului scade dupa 25 de saptamani pana la 9%, iar apoi devine negativa, adica cei vaccinati au risc mai mare de boala, spitalizare si deces.

Iata si datele unui studiu amplu din Marea Britanie referitor la variantele Omicron ale virusului, care se afla acum in circulatie si care este eficatitatea vaccinului, un vaccin care a fost elaborat pentru varianta initiala (ancestrala) a Sars-Cov-2: "După două doze, eficacitatea era de 9% şi 13% pentru BA.1 respectiv BA.2 la cel puţin 25 de săptămâni. Aceasta a crescut la 63% pentru BA.1 şi la 70% pentru BA.2 după două săptămâni de la vaccinarea cu doza 'booster'", a precizat UKHSA.

Date din UK:

Cazuri la 100.000 locuitori:

- Nevaccinati - 3.571

- Vaccinati doza 2 - 11.646

- Vaccinati doza 3 - 3.074

Spitalizari la 100.000 locuitori:

- Nevaccinati - 24,32

- Vaccinati doza 2 - 43,19

- Vaccinati doza 3 - 16,90

Decese la 100.000 locuitori:

- Nevaccinati - 5,19

- Vaccinati doza 2 - 14,84

- Vaccinati doza 3 - 4,13