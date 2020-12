AstraZeneca va testa combinarea vaccinului sau cu cel rusesc, Sputnik V

AstraZeneca a anuntat vineri ca va testa combinarea vaccinului sau contra Covid-19 cu cel rusesc, Sputnik V, o decizie despre care savantii rusi spun ca va creste mult eficacitatea produsului, transmite Reuters.

Ideea fusese sugerata deja, luna trecuta, pe Twitter, de dezvoltatorii rusi ai Sputnik V. "Sputnik V ar fi bucuros sa impartaseasca unul dintre cei doi vectori adenovirali ai sai cu AstraZeneca pentru a creste eficacitatea vaccinului AstraZeneca. Folosirea a doi vectori diferiti pentru doua doze de vaccin va duce la o eficacitate mai mare decat folosirea aceluiasi vector in doua doze", au spus rusii pe 23 noimebrie.

Intr-un comunicat de vineri, AstraZeneca a spus ca ia in considerare modul in care poate evalua combinarea celor doua vaccinuri si ca va incepe curand discutiile cu Institutul Gamaleya din Rusia, cel care a dezvoltat Sputnik V, pentru a vedea daca cele doua vaccinuri bazate pe virusuri ale racelii comune pot fi combinate cu succes. Datele publicate saptamana aceasta intr-o revista medicala arata ca vaccinul dezvoltat de AstraZeneca impreuna cu Universitatea Oxford are o eficacitate medie de 70,4%. Rusia a sustinut ca Sputnik V este eficient in proportie de 92% in a proteja de imbolnavirea cu Covid-19.