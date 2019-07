Atentie, romani: NU lasati sticle cu apa in masina. Autoritatile fac apel

Autoritatile au facut apel pentru toti romanii, sa nu lase sticle cu apa in masina, deoarece pot avea consecinte grave. Cei de la ISU Vrancea au postat un mesaj pe retelele de socializare, precizand ca este foarte periculos si pot provoca incendii.

Dioni Amuchastegui, tehnician auto din Idaho, a impartasit pe Facebook un experiment bazat pe o situatie reala pe care a experimentat-o cu o sticla de plastic umpluta cu apa, pusa pe unul dintre scaunele din fata ale masinii sale. Clipul video a fost lansat pentru a-i ajuta pe cei care nu cunosc efectele acestui gest banal care poate provoca chiar si un incendiu. Da, ati citit bine, un incendiu.

Tehnicianul povesteste ce s-a intamplat in timpul pauzei de pranz, in timp ce conducea camionul si a vazut cu coada ochiului ceea ce, la inceput, a crezut ca era praful care intra prin fereastra. Dar cand a verificat ca acestea erau inchise, s-a alarmat si a privit mai atent: ceea ce vazuse era fum, fumul ce preceda incendiul care ar fi urmat sa aiba loc in masina. Si toate acestea de la o sticla.

Sticla de plastic pe care o avea Dioni pe scaun avea apa iar, lumina din exterior cadea pe plastic si, de asemenea, pe apa, provocand un efect de lupa asupra tapiteriei camionului. Cand a scos sticla din masina, tehnicianul a constatat ca facuse doua gauri pe scaunul din fata. "O sticla de plastic umpluta cu apa poate actiona ca o lentila care concentreaza energia soarelui intr-un singur punct", a concluzionat el.

Pentru ca acest lucru sa se intample, trebuie totusi sa existe anumite conditii: sticla trebuie sa fie rotunda, sa fie plina de apa si razele soarelui sa cada intr-un unghi drept. "Cu aceste caracteristici poate depasi 400 de grade". Deci, atentie mare!", este mesajul postat pe pagina de Facebook ISU Vrancea.