Atentionare meteo si cod galben de vreme rea: Ninsori abundente, lapovita si vant puternic

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii in intreaga tara, de vineri seara, de la ora 22.00, pana duminica la aceeasi ora. In Moldova si in Carpatii Meridionali si de Curbura este cod galben de ninsori abundente.

Potrivit ANM, de vineri, de la ora 22.00, pana duminica la aceeasi ora, in intreaga tara, vor fi intensificari ale vantului, cu rafale in general de 45...50 km/h si de peste 60...70 km/h la munte, iar pe parcursul zilei de duminica (29 decembrie) si in sud-est.

"Temporar in zona montana va ninge, iar local in Transilvania, sudul Moldovei si din a doua parte a zilei de sambata (28 decembrie) si in Muntenia si vestul Dobrogei vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada", a transmis ANM.

Sursa citata a emis si o avertizare cod galben, de vineri, de la ora 22.00, pana duminica, la ora 20.00.

"In Carpatii Meridionali si de Curbura, iar din dimineata zilei de sambata (28 decembrie) si in cea mai mare parte a Moldovei va ninge, temporar insemnat cantitativ, astfel ca se va depune strat de zapada, local consistent", a mai trrransmis ANM.

Sursa citata a precizat ca vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 50...55 km/h, iar la munte, in special pe creste, vor fi rafale de peste 70...80 km/h, viscolind si spulberand zapada.