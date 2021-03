Atmosfera pe care o creează rafturile metalice în magazinul alimentar

Atmosfera din magazinul alimentar îi poate influența foarte ușor pe clienți. De aceea și fiecare tipologie de client se identifică cu o anumită tipologie de magazin. Iar acest lucru poate influența profitul magazinului tău.

Fiecare client își dorește o anumită atmosferă atunci când își face cumpărăturile, iar felul în care îți aranjezi magazinul alimentar poate decide și cât de mult succes va avea acesta. Rafturi magazin sunt o soluție eficientă, simplă și de impact care te va ajuta să atragi clienții pe care îi dorești.

De ce contează atmosfera pe care o creează rafturile din magazin?

Îți spuneam că fiecare tipologie de client se identifică cu un anume tip de magazin alimentar. Clienții se împart, cel mai simplu, în două categorii generale.

Prima categorie conține acei clienți care preferă magazinele de cartier, din apropierea locuinței, unde probabil o cunosc pe vânzătoare și unde pot povesti cu vecinii. Chiar dacă nu au în plan să cumpere decât o pâine, aceștia petrec poate chiar și o oră în magazin, fiind atrași nu de produse sau de oferte, ci de atmosfera "de sufragerie". Acest lucru se referă la magazinele de cartier care, în majoritatea cazurilor, își desfășoară activitatea în spații restrânse.

Deoarece nu beneficiază de locații spațioase, aceste magazine preferă să pună accentul pe cantitatea mărfii, nu pe amenajare. De aceea, mobilierul pentru magazine este ticsit cu produse, lăzile frigorifice trebuie deseori ocolite prin culoare strâmte și rareori există o delimitare clară a secțiunilor de produse.

Cea de-a doua categorie o reprezintă clienții care pun accentul pe calitatea produselor și serviciilor care le sunt oferite. Aceștia preferă să își facă cumpărăturile chiar și mai departe de casă, dacă știu că vor fi întâmpinați de un magazin aerisit, spațios și organizat. Aici intervin rafturile pentru magazin alimentar. Cu ajutorul acestora se pot delimita foarte ușor raioanele, se pot organiza eficient produsele și, astfel, se poate crea atmosfera preferată de clienții care sunt dispuși să cheltuie mai mulți bani într-un magazin.

Un magazin aglomerat poate da impresia că se pune accentul mai mult pe cantitate decât pe calitate. Iar clienții pe care îi dorești pentru afacerea ta nu apreciază acest lucru. Clienții care se lasă impresionați și care pot fi stimulați să își prelungească sesiunea de cumpărături doar prin modul în care arată magazinul preferă o ordine logică a produselor.

În plus, atunci când sunt organizate pe rafturi într-un mod aerisit, toate produsele pot fi văzute de client mult mai ușor. Și astfel acesta are șanse mult mai mari să găsească mai repede ceea ce are nevoie, fără să simtă că își pierde timpul și, implicit, continuând cumpărăturile într-o dispoziție pozitivă. Iar această dispoziție pozitivă este exact cea pe care vrei să o inspiri cu aranjarea magazinului tău. Nimeni nu vrea să cheltuie bani atunci când este deja indispus, nu?

Rafturi metalice pentru magazinele alimentare

Deși contează foarte mult și modul în care este expusă marfa la raft, mobilierul pentru magazine este cel care dictează atmosfera.

Aceste rafturi îți oferă foarte multe posibilități, atât pentru a atrage clienții, cât și pentru a eficientiza organizarea produselor. Rafturile pot fi de perete, cu spațiu de expunere pe o singură parte, sau de mijloc, cu spații pe toate laturile. Având aceste două opțiuni îți poți organiza foarte ușor magazinul. Și poți ghida clienții într-un mod logic printre produse, oferindu-le o experiență pozitivă de cumpărături.

Iar atunci când clienții se vor simți bine în magazinul tău și nu agasați sau înghesuiți... cu siguranță vor veni să își facă cumpărăturile acolo și a doua oară!

Atunci când investești în rafturi pentru magazinul alimentar din materiale de calitate și oferi un plus de atenție modului în care le aranjezi în spațiu, clienții se vor simți mult mai atrași de magazinul tău. Implicit, aceștia vor avea mai multă încredere în a-și cheltui banii într-un loc modern, amenajat plăcut. Ajută-ţi afacerea ta să prospere achiziţionând rafturi de magazin de calitate!