Autorul "Versetelor satanice" înjunghiat pe o scenă din New York. Publicul făcea poze!

Celebrul scriitor Salman Rushdie a fost înjunghiat în gât și în abdomen, în timpul unei întâlniri cu cititorii săi din Chautauqua, New York. A fost spitalizat. Trăiește. E asistat de medici. Pus sub ventilație mecanică, probabil își va pierde un ochi, spun sursele The Washington Post.

Atacatorul său a fost prins. Rushdie a fost dus cu elicopterul la spital. Agentul său literar, Andrew Wylie, a declarat pentru Associated Press că scriitorul e pus pe ventilator, având leziuni ale ficatului și nervilor la un braț. El a mai spus că Rushdie va pierde probabil un ochi. Poliția l-a identificat pe Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, din New Jersey, drept suspect în atac. În fața procurorului, nu a justificat atacul.

Într-o clipă de vineri dimineață, un eveniment literar într-un cartier de pe malul lacului din vestul New York-ului s-a transformat într-o scenă de tentativă de crimă. Mii de oameni s-au adunat pentru a-l asculta pe Rushdie, un autor de renume mondial, care a devenit un simbol al libertății de exprimare, după ce un lider iranian a cerut execuția sa, în anii 1980. Incidentul a avut loc în jurul orei 11 dimineața, când Rushdie trebuia să vorbească publicului.

Rushdie, în vârstă de 75 de ani, tocmai își luase locul pe scenă. În timp ce organizatorul evenimentului de la Chautauqua prezenta autorul, un bărbat a alergat pe scenă din lateral și i-a atacat pe Rushdie și pe vorbitor, cel din urmă suferind o rănire facială superficială. Un polițist din statul New York l-a arestat pe presupusul atacator, iar un medic din audiență i-a oferit asistență lui Rushdie, înainte de sosirea paramedicilor.

Profesorul Carl LeVan de la Universitatea Americană se afla în public cu sora sa. A spus că l-a văzut pe atacator înjunghiindu-l pe Rushdie „în mod repetat, cu hotărâre" și a urmărit cum autorul cădea la podea. Personalul de securitate a alergat pe scenă. Audiența țipa și făcea poze. LeVan a mai spus că un bărbat în vârstă a sărit să-i despartă. Apoi a sosit poliția. Martorii au declarat că au văzut sânge pe podeaua scenei.

Participanții la eveniment au recunoscut că nu s-au făcut controale de securitate la intrarea în spațiul amenajat. Judy Skillicorn era așezată la opt rânduri distanță de scenă, lângă soțul ei. L-a văzut pe Rushdie ridicându-se, întinzându-și brațul pentru a se apăra și luptându-se pentru scurt timp cu atacatorul. Soțul ei, Robert, a mărturisit că publicul era pur și simplu șocat. Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a spus că un ofițer de poliție i-a salvat viața lui Rushdie.

Rushdie este un scriitor de origine indiană, care și-a petrecut o mare parte din viață în Regatul Unit al Marii Britanii, din cauză că era amenințat cu moartea, timp de decenii, după publicarea romanului „Versetele satanice," în anul 1988. Cartea - un roman complex care folosește realismul magic și începe cu un avion deturnat care explodează peste Canalul Mânecii -are referiri la Mahomed, Islam și Coran. Ayatollahul iranian Ruhollah Khomeini a lansat un apel, o fatwa, pentru execuția autorului britanic, la scurt timp după publicarea volumului, spunând că discuțiile despre Coran și Mahomed, din roman, sunt o blasfemie.