Avem de-a face cu cel mai agresiv război informațional și de imagine din toate timpurile

Președintele și prima doamnă a Ucrainei au pozat într-o ședință foto romantică a revistei Vogue - fotografii realizate de Annie Leibovitz - în care Vladimir Zelenski își povestește poetic dragostea pentru iubita sa soție. Acum, nu pot să nu mă întreb: cum își face actorașul timp pentru o ședință foto Vogue în mijlocul programului său încărcat de apariții PR pentru alte instituții occidentale importante? Nu este în plină desfășurare un război în Ucraina? N-ar trebui să fie preocupat de conflictul pentru susținerea căruia a militat prin aproape toate parlamentele lumii?

Același Vladimir Zelenski a fost implicat în apariții video pentru Premiile Grammy, Festivalul de Film de la Cannes, Forumul Economic Mondial, întrunirile grupului Bilderberg, a avut întâlniri cu celebrități precum Ben Stiller și Sean Penn, ceea ce demonstrează că un asemenea turneu încărcat de relații publice prezintă o importanță infinit mai mare decât morții „atacului/masacrului" executat de ruși de la Bucha, spre exemplu. Practic, încep să bănuiesc că ar putea exista un efort concertat de a manipula modul în care gândim despre războiul din Ucraina. De fapt, aș merge până acolo încât să susțin că este cel mai agresiv război informațional, gestionat de percepție și de mult Hollywood, pe care l-am experimentat în vremurile actuale.

De când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022, nu numai că am fost îndoctrinați excesiv de propaganda mainstream media, spre deosebire de orice am văzut vreodată, în timp ce mass-media rusă a fost epurată într-o manieră extrem de grosolană, dar am ajuns să remarcăm cantități fără precedent de cenzură online, algoritmi de propagandă stimulată și trolling pe rețelele sociale. Așadar, nu am văzut niciodată atât de mult efort depus în manipularea modului în care publicul gândește referitor la evoluția unui război, efort care are sens, dacă ne gândim că este un război proxy teribil de periculos, ce nu aduce niciun beneficiu oamenilor obișnuiți în niciun fel de formă. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă oamenilor li s-ar permite să gândească cu propria minte despre războiul economic al guvernelor lor împotriva Rusiei, care îi împinge spre înfometare și pauperizare, cu deplina conștientizare și aprobarea guvernului SUA? Sau dacă americanilor de rând li s-ar oferi libertatea să se întrebe dacă miliardele, pe care le investesc în acest conflict proxy, n-ar putea fi mai bine cheltuite la ei acasă? Sau dacă oamenii ar începe să se opună unui conflict inutil, pentru dominație geostrategică americană, dar care le amenință viața cu riscul anihilării lor nucleare?

Există o uriașă diferență între a dori să li se spună cetățenilor adevărul despre ceva și a dori să le fie manipulată senzația lor despre acel ceva. Există momente când faptele adevărate pot fi folosite pentru a le influența gândirea într-un fel sau altul, dar dacă agenda unora este să manevreze percepția mai degrabă decât să rostească adevărul, atunci fiecare individ în parte va fi forțat să se bazeze pe minciuni, pe jumătăți de adevăr, pe distorsiuni și pe minciuni prin omisiune, oriunde adevărul nu servește acelei agende. Dacă occidentalii și lacheii lor ar dori să ne declare adevărul despre acest război, atunci NU ar fi cenzurat presa rusă, NU ar cenzura vocile online care nu sunt de acord cu narațiunile oficiale despre Ucraina, NU ne-ar arunca continuu în față gogorița gestionării percepției asupra mass-mediei și, cu siguranță, nu l-ar transforma pe Zelenski al Ucrainei într-o celebritate, punându-l pe coperta revistei Vogue. Suntem manipulați și suntem înșelați! Fie că ne place să admitem acest fapt, fie că nu! Și suntem manipulați și înșelați pentru că raționamentele noastre clare, prin reflectare nemijlocită pe cont propriu, s-ar poziționa împotriva intereselor imperiului. Ei ne mint pentru că interesele poporului și interesele imperiului sunt, ca de obicei, TOTAL în contradicție.