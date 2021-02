Avertisment dur al unui medic cu privire la tulpina britanică de SARS-CoV-2: "N-ar fi păcat să rişti să mori acum?"

Tulpina britanică a COVID-19 pune doctorii din România în alertă. Gabriel Diaconu, cunoscut psihiatru, face apel la respectarea măsurilor sanitare de către cetăţeni, fie că sunt vaccinaţi sau nu, deoarece numărul infectărilor a început să crească din nou.

Medicul spune într-un mesaj pe pagina sa de siocializare că acesta nu este un avertisment, ci o rugăminte către toţi cetăţenii de a se proteja împotriva virusului. Nu trebuie să facem decât ce am învăţat în ultimul an: să evităm aglomerările, să purtăm mască şi să păstrăm igiena mâinilor:

„Tulpina britanică de COVID, ca mucegaiul negru, începe să circule în comunitate. România intră într-un nou urcuş abrupt de cazuri, măsurate ori ba, tot vor fi. Indiferent dacă eşti vaccinat sau nu, ai grijă la măsurile preventive pe care le-ai deprins în ultimul an. Evită aglomerările umane. Poartă mască, nu doar acoperitoare de faţă. Şi păstrează igiena mâinilor. Acest maraton are, de două luni, o altă destinaţie: Timpul de aşteptare pe care îl ai până la vaccin. Care, pentru populaţie, este între 2 şi 6 luni, funcţie de categoria de vârstă în care te afli, şi fluxul de vaccinuri care va intra în ţară în perioada următoare.

Trăim această molimă de un an, poimâine. Nu ar fi trist să fi răbdat până acum, sau să fi fost ferit de disciplina altora, încât să dai cinstea pe ruşine tocmai acum... N-ar fi păcat să rişti să mori, sau să îl pui pe altul în primejdie, când din tot ce am trăit a mai rămas puţin. Am învăţat, în meseria mea, că cele mai importante sunt primele, şi ultimele minute, ale unei poveşti dramatice. Lunile acestea care vin se întâmplă sănătatea ţării noastre aşa cum o vom şti în anul care începe.

Ai învăţat deja de unde vin ştirile false. Ai înţeles, deja, cum sunt lansate teoriile conspiraţiei. Uită-te împrejur. Am pierdut deja 20 de mii de români. De 10-20 de ori mai puţin decât prognozam la început. Un oraş cât Braşovul a fost scutit, prin forţa solidarităţii sociale, de moarte groaznică. Doar că povestea nu e la trecut. E încă aici. Şi va mai fi o vreme. Acesta nu e un avertisment. Aceasta este o rugăminte. Pentru că începe. Din nou."

O analiză INSP arată că noua tulpina britanica s-a răspândit în jumătate din judeţele din România. În viitorul apropiat, potrivit aceleiaşi surse, tulpina va fi prezentă pe între teritoriul ţării. Luni, 23 februarie, INSP a transmis că numărul cazurilor cu noua tulpină confirmare în România a ajuns la 164. Cele mai multe dintre acestea au fost înregistrate în Bucureşti (92).