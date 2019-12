Bălăriile Gabrielei Firea: Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei, o noua palma data turismului de incoming

Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei pentru anul 2020, de la 1% la 2%, aplicata la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a unui turist in Bucuresti, reprezinta o noua palma data turismului de incoming, care, in loc sa fie recunoscut si sustinut, este ingradit si restrictionat, sustine Asociatia Incoming Romania (AIR).

"Asociatia Incoming Romania (AIR) isi exprima ingrijorarea si dezacordul fata de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 723/18.12.2019, prin care se instituie taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2020, prin aplicarea cotei de 2% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a unui turist in Bucuresti. Dublarea acestei taxe locale de la 1% la 2%, anuntata cu putin timp inainte de inceperea anului, este o lovitura data turismului organizat prin intermediul agentiilor de turism care aduc turisti straini in Bucuresti si in Romania, o noua palma data turismului de incoming, care, in loc sa fie recunoscut si sustinut, este ingradit si restrictionat", se arata in comunicat.

Potrivit sursei citate, la luarea unor astfel de decizii trebuie sa se tina cont de faptul ca pentru programele turistice care includ si sejururi in Bucuresti, deja publicate si promovate in cataloagele si pe pietele externe, preturile sunt stabilite pentru anul viitor si, din acest motiv, cresterea cu 100% a taxei va trebui suportata si sustinuta de agentiile care aduc turisti straini in Romania si fac turism de incoming.

"Speram ca hotelierii sa inteleaga acest aspect si sa suporte si ei o parte din aceasta crestere in cazul turistilor straini adusi prin intermediul agentiilor. De ce aceasta crestere de taxa? Pentru ca Primaria Capitalei sa faca cheltuieli de promovare discretionare, fara sa tina cont de parerea vreunei asociatii de profil si a celor ce contribuie la aducerea de turisti straini in Bucuresti pe cheltuiala si munca lor si de necesitatile reale de promovare a destinatiei turistice Bucuresti", sustine AIR.

Totodata, Asociatia atrage atentia asupra faptului ca hotararea CGMB nu stipuleaza modul in care vor fi cheltuite taxele colectate si cum vor fi cunoscute si verificate aceste cheltuieli, in conditiile in care Capitala nu are o Asociatie de Promovare recunoscuta si sustinuta de primarie si existand deja si o Companie Municipala Turistica a Bucurestiului, creata si condusa de primarie. "Credem, in acest context, ca este necesara urgentarea aplicarii Legii privind infiintarea Organizatiilor de Management al Destinatiilor pentru a utiliza eficient si transparent aceste taxe locale de turism colectate", mai spune AIR.