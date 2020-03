Bărbat bătut cu un vibrator, dezbrăcat şi filmat în ipostaze umilitoare de o grupare de interlopi. Ce pedepse ridicole au primit agresorii

Membrii unei grupări interlope au sechestrat un bărbat şi l-au lovit în repetate rânduri cu un vibrator, dar şi cu un ciocan, pentru a obţine de la acesta informaţii despre o grupare rivală. Ca să nu spună nimic despre cele întâmplate, l-au pozat şi filmat în ipostaze degradante, ameninţând că vor posta iamginile pe reţelele de socializare.

Curtea de Apel Galaţi i-a condamnat definitiv la pedepse simbolice pentru lipsire de libertate şi şantaj pe membrii unei grupări de interlopi care l-au sechestrat, l-au bătut cu un vibrator şi un ciocan şi l-au filmat pe un bărbat în ipostaze ce cu greu pot fi redate în cuvinte.

Astfel, lui Milică Ciprian Marian i-a fost redusă pedeapsa aplicată iniţial de Judecătoria Galaţi de la un an şi 6 luni închisoare la un an şi 4 luni închisoare, lui Chitoşcă Adrian de la un an şi 6 luni închisoare la un an şi 4 luni închisoare, lui Nedelcu Lili de la un an şi 3 luni închisoare la un an, o lună şi 10 zile închisoare, toate sancţiunile penale fiind suspendate sub supraveghere, iar lui Alexandru Nicu, de la un an, 8 luni şi 10 zile închisoare, la un an, 6 luni şi 20 de zile închisoare, în cazul acestuia din urmă, pedeapsa urmând să fie executată în regim de detenţie.

Avram Alexandru Viorel a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.

Anchetatorii au stabilit că, pe 14.07.2015, un gălăţean a fost atras în apartamentul lui Avram Alexandru Viorel sub pretextul că acesta vrea să îi arate nişte haine.

Când a intrat în locuinţă, victima a fost lovită cu pumnii de către Milică Ciprian Marian, Nedelcu Lili, Alexandru Nicu şi Chitoşcă Adrian, iar la un moment dat, aceasta şi-a pierdut cunoştinţa şi s-a prăbuşit, lovind în cadere cu capul un perete fals de rigips, unde a şi rămas până când şi-a revenit.

Interlopii aveau nevoie de informaţii despre o bandă rivală, pe care ai cărei membri voiau să îi bată, iar pentru a le obţine, i-au dat jos pantalonii şi chiloţii bărbatului şi au început să îl lovească cu o jucărie sexuală, dar şi cu un ciocan peste genunchi.

"Ceilalţi inculpaţi îl ţineau pe R.G. de mâini şi de picioare şi continuau să-l lovească şi să-l umilească cu expresii şi gesturi vulgare cu tentă homosexuală, folosind vibratorul", susţin anchetatorii.

"Pentru a-l determina să le spună aceste informaţii, inculpaţii au filmat şi fotografiat cu telefoanele mobile momentul în care l-au agresat fizic, fiind de asemenea surprinse ipostaze batjocoritoare şi în ipostaze denigratoare cu persoana vătămată (care era dezbrăcată), ameninţând persoana vătămată că le vor face publice pe internet dacă nu primesc informaţiile solicitate sau dacă acesta va sesiza faptele şi că în caz contrar îl vor mai agresa şi cu alte ocazii.", au stabilit procurorii.

Victima a fost chinuită astfel timp de o oră, iar după ce interlopii au primit asigurări că aceasta va face exact ce i-au cerut, au părăsit apartamentul. Au fost prinşi în cursul aceleaşi zile după ce bărbatul sechestrat, bătut şi umilit le-a făcut plângere la Poliţie, însă judecătorii au decis în cele din urmă ca majoritatea acestora să nu facă nicio zi de închisoare.